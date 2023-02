Ford mit 2.000 PS Stromer beim Pikes Peak

Mit einem rund 2.000 PS starken vollelektrischen SuperVan will Fahrer Romain Dumas beim Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) einen neuen Rekord für Elektrofahrzeuge aufstellen. Diesjähriger Termin für die 101. Auflage des legendären Bergrennens für Autos und Motorräder ist Sonntag, der 25. Juni.



Der Start des auch "Race To The Clouds" genannten Rennens liegt auf 2.862 Metern Höhe. Auf einer Renndistanz von 19,99 Kilometern (12,42 Meilen) müssen die Piloten 156 Kurven und einen Höhenunterschied von 1.440 Metern zu dem über

4.300 Meter hohen Granitgipfel in den Rocky Mountains im US-amerikanischen Bundesstaat Colorado bewältigen.



Ford Performance wird mit dem vollelektrischen SuperVan 4 antreten. Vier Elektromotoren, eine flüssigkeitsgekühlte 50-kWh-Batterie und ein maßgeschneidertes Antriebs-Management ermöglichen eine maximale Spitzenleistung von rund 2.000 PS sowie eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in zwei Sekunden. Weitere Merkmale sind eine Karosserie aus Kohlefaser-Verbundwerkstoff, ein Überrollkäfig gemäß FIA-Vorgaben und ein regeneratives Bremssystem.



Am Steuer: der 45-jährige Romain Dumas. Die französische Motorsportikone konnte bereits drei Siege in Le-Mans einfahren und hat zudem schon mehrere Rekorde mit Elektrofahrzeugen aufgestellt. Es wird Dumas' insgesamt neunter Auftritt beim Pikes Peak International Hill Climb sein, erstmals war er dort 2012 angetreten.



"Die neue Generation von Ford-Elektrofahrzeugen passt perfekt zu diesem Bergrennen", sagt Dumas. "Die dünne Luft in größerer Höhe limitiert die Leistung von Verbrenner- Fahrzeugen. Anders der vollelektrische SuperVan 4, der seine Leistung weitgehend unabhängig vom Sauerstoffgehalt und den Luftdruckverhältnissen in diesen Höhen abliefert".



Bei dem spektakulären Bergrennen, das erstmals 1916 ausgetragen wurde, um die als Touristenattraktion erbaute Straße zum Gipfel des Pikes Peak landesweit bekannt zu machen, haben in der Vergangenheit zahlreiche Ford-Fahrzeuge teilgenommen - angefangen beim Ford Model-T, das 1916 die Ziellinie auf 4.302 Metern nach 28 Minuten und drei Sekunden erreichte, bis hin zu Ford Mustangs der aktuellen Generation - darunter ein Mustang Shelby GT500SE, der 2022 zum Einsatz kam.



Im Laufe der Pikes Peak-Jahrzehnte haben mehrere weltbekannte Fahrer am Steuer von Ford-Fahrzeugen gesessen - von Curtis Tanner und Parnelli Jones in den 1960er Jahren bis hin zum kürzlich verstorbenen Ken Block, der im Rahmen von Climbkhana den Pikes Peak gestürmt hat.

