Ford: Mappo-App für Reisende

Viele Reise-Apps zeigen ihren Nutzern vor allem freie Parkplätze oder die Öffnungszeiten von Restaurants an. Die App "Mappo" bietet deutlich mehr. Nämlich einen anderen Blick auf die Welt: Sehenswürdigkeiten werden nicht nur auf einer Karte dargestellt, sondern mit ortsbezogenen Erzählungen und unterhaltsamen Informationen lebendig geschildert. Dieser Service steht jetzt Besitzern von Ford-Modellen mit aktueller Sync-Technologie zur Verfügung.



Bei Mappo, einem Start-up-Unternehmen mit Sitz in Tel Aviv, geht es um das Erkunden der Umgebung auf Basis von Geschichte, Kultur, Architektur, Sport und weiteren Themenfeldern - unterstützt durch Audio-Inhalte von Historikern, Autoren und Musikern. Die App, die mit iOS- und Android-Geräten kompatibel ist, enthält Themenrouten und kann dank einer Crowd-Sourcing-Funktion von Anwendern auf der ganzen Welt beliebig erweitert werden.



"Ford ist der erste Automobilhersteller, der Kunden die Nutzung dieser App im Fahrzeug ermöglicht", so die Autobauer. Die App funktioniert mittels Sprachsteuerung mit Sync 3, das in den aktuellen Ford-Modellen verbaut wird oder Sync 4, das im vollelektrischen Mustang Mach-E steckt.



Stuart Taylor, Global Director, Ford Enterprise Connectivity: "Mappo bereichert lange Reisen ebenso wie kurze Ausflüge. Die Fahrzeug-Insassen erfahren interessante Dinge über Sehenswürdigkeiten, können dabei bequem im Auto bleiben oder natürlich auch aussteigen und sich vor Ort einen eigenen Eindruck verschaffen".

