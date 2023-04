Ford Mach-E: Mit der Lizenz zum Fahren ohne Hände

Als erstes Fahrzeug überhaupt erhält der rein elektrische Ford Mustang Mach-E die behördliche Zulassung, um in Großbritannien auf bestimmten Autobahnabschnitten ohne Lenkeingriff des Fahrers teilautomatisiert gemäß Level 2 zu fahren. Möglich macht es das Assistenzsystem Ford BlueCruise.



Das britische Verkehrsministerium hat den Einsatz des Systems für entsprechend ausgestattete Autobahnpassagen in England, Schottland und Wales freigegeben. Diese sogenannten "Blue Zones" sind klar definiert. Wer BlueCruise in seinem Mustang Mach-E freischalten lässt, kann in den "Blue Zones" jetzt 3.700 Autobahnkilometer teilautomatisiert nutzen, also ohne die Hände am Lenkrad haben zu müssen. Dabei muss der Fahrer allerdings weiterhin volle Aufmerksamkeit auf den Verkehr behalten und trägt auch unverändert die Verantwortung für den Wagen.



Das Assistenzsystem BlueCruise erlaubt Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h und erfasst Fahrbahnmarkierungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen und sich verändernde Verkehrsbedingungen. Auf dieser Basis regelt es Lenkung, Beschleunigung, Bremsen und die Positionierung des Mustang Mach-E in der Fahrspur. Zudem hält es je nach Geschwindigkeit den angemessenen Abstand zu vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern konstant ein - bis hin zum Anhalten und Anfahren im Stau. Dabei überwacht BlueCruise per Infrarotkamera konsequent und durchgängig, ob der Fahrer das Verkehrsgeschehen weiterhin aufmerksam verfolgt - ein unerlässliches Sicherheitsmerkmal für alle Fahrzeuginsassen und andere Verkehrsteilnehmer.



"Es kommt nicht alle Tage vor, dass wir behaupten dürfen: Die Zukunft ist angebrochen. Doch jetzt hat Ford BlueCruise als erstes teilautomatisiertes System seiner Art die Zulassung für den Betrieb in einem europäischen Land erhalten. Das stellt einen wahrhaft bedeutenden Schritt für unsere Branche dar", erklärt Martin Sander, Geschäftsführer von Ford Model e Europa.



Wer in Großbritannien mit einem Mustang Mach-E des Modelljahrs 2023 unterwegs ist, kann die Funktion von Ford BlueCruise für eine 90-tägige Probephase kostenfrei freischalten lassen. Im Anschluss erlaubt es ein monatlich aktivierbares Abonnement, BlueCruise beispielsweise für Langstrecken und Urlaubsfahrten für einen Monatspreis von 17,99 Britische Pfund zu nutzen.



Ford beabsichtigt, BlueCruise zukünftig in weiteren europäischen Ländern verfügbar zu machen, sobald die Zulassungsvorschriften dies erlauben. Das System soll in den kommenden Jahren in mehreren Modellen der Marke zum Einsatz kommen.

