Ford: Kuga Plug-in setzt Rekord-Marke

Der Doppelherz-Kuga ist ein echter Renner: Das Kölner SUV war im ersten Halbjahr 2021 das meistverkaufte Plug-in-Hybrid-Fahrzeug in Europa. Allein in den Monaten April, Mai und Juni verkaufte Ford europaweit fast 16.000 Exemplare - "und damit über ein Drittel mehr als der nächstplatzierte Wettbewerber im Vergleichszeitraum", so der Hersteller stolz.



Allein im Juni setzte Ford in Europa 6.300 PHEV-Kuga ab - das sei nicht nur ein neuer Monats-Verkaufsrekord für diese Kuga-Variante, sondern bedeute zugleich, dass die Kunden den Plug-in-Hybrid-Antrieb stärker nachgefragt hätten als alle anderen Motorisierungs-Versionen zusammen, heißt es.



Der Akku der Plug-in-Hybride kann vom Verbrennungsmotor und extern an einer öffentlichen Ladestation oder an der heimischen Steckdose geladen werden. Rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei kann der Kuga Plug-in-Hybrid bis zu 56 Kilometer laut WLTP-Norm fahren.



Und diese Möglichkeit wird kräftig genutzt: Laut anonymisiert erhobener Daten haben die Nutzer eines Kuga Plug-in-Hybrid 2021 bisher 49 Prozent ihrer Fahrleistung ausschließlich mit extern bezogenem Batteriestrom zurückgelegt - also mit Strom, der aus einer öffentlichen oder aus einer privaten Steckdose floss.



"Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Kunden zunehmend Hybrid-Autos kaufen werden, um von den Vorteilen des elektrischen Fahrens zu profitieren",sagt Roelant de Waard, General Manager, Passenger Vehicles, Ford of Europe. "Unsere aktuellen Daten verdeutlichen, dass der Kuga Plug-in-Hybrid so oft wie möglich im Elektro-Modus bewegt wird."

