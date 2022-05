Ford gibt mit dem E-Transit Custom Gas

Ford Pro legt auf dem in die Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeuge den nächsten Gang ein. Denn der Autobauer hat den neuen, vollelektrischen E-Transit Custom vorgestellt. Er wird in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Produktion gehen.



Der rein batterieelektrisch angetriebene E-Transit Custom sowie sein ebenfalls vollelektrisches Pendant E-Tourneo Custom sind die ersten beiden von insgesamt vier vollelektrischen Nutzfahrzeugmodellen, die Ford Pro bis 2024 in Europa auf den Markt bringen wird.



Im wichtigen Segment der 1-Tonnen-Nutzlastklasse sollen der E-Transit Custom / E-Tourneo Custom gewerblichen Kunden den Umstieg auf elektrifizierte Nutzfahrzeuge erleichtern. Einzelheiten zum neuen E-Transit Custom veröffentlicht Ford im Zusammenhang mit der IAA Transportation im September 2022. Bereits seit März dieses Jahres läuft der Ford E-Transit vom Band, ein leichtes Nutzfahrzeug im 2-Tonnen-Nutzlastsegment.



Die vollelektrische Architektur des E-Transit Custom soll eine Reichweite von voraussichtlich bis zu 380 Kilometern ermöglichen. Darüber hinaus bietet das Fahrzeug eine Anhängelast ähnlich der Diesel-Version. Seine Konnektivität inklusive des bordeigenen FordPass Connect-Modems sorgt zudem für eine Vernetzung und eine verlässliche Anbindung an die Ford Pro-Infrastruktur.

