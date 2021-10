Ford Focus mit neuen Motoren

Köln. Ford hat beim Focus eine Modellpflege vorgenommen. Der Konkurrent von Opel Astra, VW Golf und Co. geht künftig zu Preisen ab 22 450 Euro für den Fünftürer an den Start, der Kombi ab 23 650 Euro. Merkmale des Facelifts sind ein retuschiertes Design, eine aktualisierte Elektronik und eine neu sortierte Motorenpalette. Von außen ist der überarbeitete Focus laut Herstellerangaben vor allem an einer neuen, angehobenen Motorhaube und dem in den Kühler gerückten Markenlogo zu erkennen. Innen gibt es unter anderem ein neues Infotainment-System.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter der Haube hat Ford das Motorenprogramm neu sortiert. Die beiden Mild-Hybride mit 92 kW/125 PS und 114 kW/155 PS bietet Ford nun auch mit einem Doppelkupplungsgetriebe an. Ohne diese 48-Volt-Technik gibt es einen 1,0 Liter großen Dreizylinder-Benziner mit 74 kW/100 PS oder 92 kW/125 PS. Bei den Dieseln beschränkt sich der Hersteller künftig auf den 1,5-Liter mit 88 kW/120 PS, nicht mehr im Angebot ist der 110 kW/150 PS starke 2,0-Liter. Für den sportlichen Focus ST gibt es künftig nur noch einen 2,3 Liter großen Benziner mit 206 kW/280 PS. tmn