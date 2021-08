Ford Explorer auf höchstem Kletterturm

In Norwegen steht der höchste Kletterturm der Welt. Auf dessen 47 Meter hohem Gipfel thront derzeit der neue Ford Explorer mit Plug-in-Hybrid. Er gehört demjenigen für zwei Jahre, der zuerst den Gipfel erstürmt - als Siegerprämie.



Der sogenannte "Over-Tower" im südnorwegischen Lillesand wurde im Juni 2021 eröffnet. Von seiner Spitze kann man bei guter Witterung über den Skagerrak hinweg bis ins benachbarte Dänemark schauen. Unter dem Motto "Explore New Heights" waren Klettersportler nun eingeladen, den Kletterturm zu bezwingen.



Der Ford Explorer Plug-in-Hybrid soll noch bis zum 27. August 2021 auf dem Over-Tower stehen bleiben. Schwindelfreie Besucher erhalten ein kostenloses limitiertes T-Shirt und ein Gipfelfoto - auch wenn sie den Treppenaufstieg nutzen.



"Norwegen ist einer der fortschrittlichsten Märkte der Welt für elektrifizierte Fahrzeuge, daher war der Over-Tower eine perfekte Wahl für die aufmerksamkeitsstarke Positionierung dieses siebensitzigen SUV, welches über eine rein batterie-elektrische Reichweite von 42 Kilometern gemäß WLTP verfügt", sagt Dan Jones, Senior Manager bei Ford Europa.



Hoch hinaus gehen auch die Fahrleistungen: Die Kombination aus dem 3,0 Liter großen Ford EcoBoost V6-Benziner und einem Elektromotor gipfelt in einer Systemleistung von 336 kW/457 PS bei 5.750 U/min und einem maximalen Drehmoment von 825 Newtonmetern bei 2.500 U/min. Damit ist der Explorer das stärkste Hybrid-Fahrzeug von Ford in Europa. Die Motorleistung wird über ein serienmäßiges 10-Gang-Automatikgetriebe und Allradantrieb auf die Straße gebracht.



Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 230 km/h, die Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h ist bei Bedarf in sechs Sekunden absolviert. Darüber hinaus bietet das SUV Platz für bis zu sieben Personen und ein maximales Gepäckraum-Volumen von 2.274 Litern für Ausrüstung und Sportgeräte.

