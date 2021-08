Ford E-Transit: Erster Auftritt in Europa

Premiere für den neuen vollelektrischen Ford E-Transit: Das erste batterie-elektrische Nutzfahrzeug von Ford feiert auf der Nutzfahrzeug-Show in Birmingham (bis 2. September 2021) sein Europa-Debüt. Es wird im Laufe des vierten Quartals bestellbar sein, die ersten Fahrzeuge werden im Frühjahr 2022 an die Kunden ausgeliefert. Die Verkaufspreise stehen noch nicht fest.



Der E-Transit bietet ein uneingeschränktes Ladevolumen und seine kombinierte Reichweite beträgt gemäß WLTP-Fahrzyklus voraussichtlich bis zu 317 Kilometer. Gespeist von einer 67-kWh-Batterie, mobilisiert der Elektromotor des E-Transit eine Leistung von 198 kW/269 PS sowie ein Drehmoment von 430 Newtonmetern. Zudem verwandelt die bordeigene Energieversorgung den E-Transit in eine mobile 2,3 kWh-Stromquelle, um Kunden bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen und beim Aufladen von Geräten zum Beispiel auf Baustellen zu unterstützen.



Der E-Transit wird laut Ford in einer Vielzahl an Konfigurations-Möglichkeiten mit unterschiedlichen Radständen und Dachhöhen sowie einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 bis 4,25 Tonnen bestellbar sein.

