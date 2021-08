Ford E-Transit darf schon auf die Straße

Der neue, voll-elektrische Ford E-Transit soll erst im Frühjahr 2022 eingeführt werden. Auf die Straße rollt er jedoch jetzt schon, denn Flottenkunden starten Feldversuche mit dem Nutzfahrzeug im realen Straßenverkehr.



Zu den Partnern in Deutschland gehören die Kölner AWB Abfallwirtschaftsbetriebe sowie die Stadtverwaltung Köln. Darüber hinaus werden die DHL Express in Großbritannien, die norwegische Post, die britische Ocado Group und das skandinavische Unternehmen Recover Nordic die neuen E-Transit über einen Zeitraum von sechs oder zwölf Monaten erproben.



Testfahrzeuge sind unterschiedliche E-Transit-Varianten mit einem zulässigen Gesamtgewicht zwischen 3,5 und 4,25 Tonnen, darunter Fahrgestelle mit Kühl- und Kofferaufbauten, Kipper und Pritschenfahrzeuge. Die teilweise spezialisierten Umbauten sollen die vielen komplexen Anforderungen widerspiegeln, die Ford Transit-Nutzfahrzeuge im Arbeitsalltag erfüllen müssen.



Die Feldversuche markieren die nächste Phase in der Entwicklung des neuen Ford E-Transit, nachdem das Fahrzeug bereits anspruchsvolle Belastungsprüfungen auf Ford Testgeländen sowie in technischen Einrichtungen durchlaufen hat.

