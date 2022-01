Ford bringt GT3-Rennwagen auf Mustang-Basis

Ford Performance kehrt in den internationalen Rundstreckensport zurück: 2024 wird ein neuer GT3-Rennwagen auf Mustang-Basis an den Start gehen. Geplant sind das Debüt in zwei Jahren bei den 24 Stunden von Daytona sowie die Teilnahme von zwei Werksautos in der GTD Pro-Division der nordamerikanischen IMSA WeatherTech Sportwagen-Meisterschaft. Darüber hinaus soll der neue Renn-Mustang ab 2024 auch Kundenteams für die GTD-Kategorie zur Verfügung stehen.



Die Entwicklung des neuen Wettbewerbsfahrzeugs teilen sich Ford Performance und Multimatic. Die US-kanadischen Motorsportspezialisten zeichnen auch für den Einsatz der beiden Werkswagen in der IMSA verantwortlich. Die Rennversion des 5,0 Liter großen V8-Motors aus der sogenannten Coyote-Familie von Ford entsteht bei M-Sport. Das im britischen Cumbria beheimatete Unternehmen arbeitet mit dem Autohersteller seit 25 Jahren in der Rallye-Weltmeisterschaft erfolgreich zusammen und hat am vergangenen Wochenende mit dem neuen M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 die berühmte Rallye Monte Carlo gewonnen.



Der 5,0-Liter-V8 des neuen Mustang GT3 führt die Tradition atmosphärischer Hochleistungs-Triebwerke für die Sportwagen-Ikone des Herstellers fort. Er stammt von Ford Performance und zeichnet sich durch zahlreiche Modifikationen aus, um in puncto Packaging und Performance den hohen Anforderungen des Renneinsatzes zu entsprechen. Die Fertigung des Achtzylinders liegt in den Händen von M-Sport.

