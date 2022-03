Ford Auto Abo: Zum monatlichen Fixpreis ein Jahr lang fahren

Warum ein Auto kaufen oder leasen, wenn man es von Anfang an zu überschaubaren, klar definierten Kosten nutzen will? Und ohne sich langfristig zu binden? Als Alternative bieten sich bei dieser Frage sogenannte Auto Abos an. Ganz neu ist diese Form der Mobilität nicht, allerdings schwingt sich Ford nun mit einer Besonderheit auf das inzwischen lostrabende Marketingpferd.



Beim Auto Abo von Ford ist der Anbieter im Unterschied zu anderen Anbietern der Branche mit den Händlern des Autoherstellers sehr eng verknüpft. Soll heißen: Die Übergabe und Rückgabe des Fahrzeuges finden regulär direkt beim Ford-Partner statt. Der Wagen stammt daher aus einem speziellen Fahrzeugpool, den Ford hausintern für die Abonnements-Kunden eingerichtet hat. So reißt der Kontakt zwischen Kunde und Händler nicht ab, auch wenn der Abo-Spezialist "Fleetpool" als Vertragspartner auftritt.



Eines der wichtigsten Ziele der Kooperation beim Ford Auto Abo ist schnell erklärt: Das "Nutzen statt Besitzen" muss so unkompliziert wie möglich gestaltet sein. Der potenzielle Kunde klickt lediglich auf die Website www.ford-autoabo.de, wählt dort sein Wunschmodell und die grundsätzlichen Ausstattungsmerkmale (Benzin-, Diesel- oder Hybrid-Version, sowie Schaltung oder Automatik) aus. Danach klickt er seinen Wunsch-Händler an und lädt noch einige Dokumente (zum Beispiel Führerschein, Identitätsnachweis) hoch. Und schon ist die Bestellung fix.



Zum Start des Ford Auto Abos am 1. März 2022 kann der Abonnent zwischen fünf Ford-Modellen wählen: Fiesta, Puma, Focus, Kuga oder dem vollelektrisch angetriebenen Mustang Mach-E. Alle diese Typen rangieren automatisch als vorkonditionierte Versionen ausschließlich in den Top-Ausstattungslinien (zum Beispiel ST-Line).



Das Abo ist auf 12 Monate festgelegt. Für die in diesem Zeitraum zu erwartende Fahrstrecke laden vier Alternativen zwischen 10.000 und 30.000 km zum Anklicken bei der Bestellung ein. Dank des besonderen Fahrzeugpools bei Ford sollen die Neuwagen bereits nach wenigen Wochen abholbereit sein. Ohne jede Anzahlung. Die Gebühren für die Nutzung sind monatlich fällig.



Und was kostet das Abo? Ausgehend von einer jährlichen Laufleistung von 10.000 Kilometern ist zum Beispiel der Fiesta für 299 Euro im Monat zu haben. Beim Puma, Focus, Kuga und Mustang Mach-E sind jeweils 349 Euro, 369 Euro, 399 Euro oder 829 Euro fällig. Damit sind auch Wartung, Versicherung, Zulassung und die jahreszeitliche Bereifung abgedeckt. Zusätzlich zahlt der Nutzer lediglich die Sprit- oder Stromkosten (Mustang Mach-E) sowie die Ausgaben für Motoröl oder Kühlflüssigkeit.



Nach einem Jahr gibt der Kunde das Auto einfach wieder zurück. Und wenn der Gutachter des TÜV keine Unregelmäßigkeiten entdeckt, die über den normalen Verschleiß hinausgehen, dann flattert auch keine Extra-Rechnung mehr ins Haus. Dass der deutsche Markt für diese Art der Mobilität bereit ist, zeigt eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger. Dort prognostiziert man für das Jahr 2025 hierzulande die Zahl von fast 390.000 Abo-Verträgen.



Stefan Wieber, Pkw-Vertriebsdirektor bei Ford, fasst es so zusammen: "Das Ford Auto Abo bietet sorgenfreie Mobilität durch komplett digitale Vertragsabwicklung, Kostenkontrolle und Transparenz sowie All-Inclusive Monatsraten ohne Anzahlung und Schlussrate. Wir stärken mit diesem innovativen Vertriebskanal unsere Marke und halten die Abonnenten während der gesamten Vertragslaufzeit stets im Ford Kosmos."

Seine Prognose geht mit Sicherheit über den Zeitraum von 12 Monaten hinaus. Denn wer erst einmal auf den Geschmack dieses eigenständigen Auto-Abos gekommen ist das Ford anbietet, wird vermutlich auch das nächste Auto dieser Marke bequem über das Internet buchen.



Klaus Brieter / mid

