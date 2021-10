Flughäfen mit abgehobenen Preisen fürs Parken

Parken wird immer teurer. Nicht nur Innenstädte drehen an der Preisschraube. Auch an Flughäfen steigen die Gebühren in die Höhe. Besonders abgehoben beim Kurzparken: der Flughafen Düsseldorf.



Da Parkplätze mit Videotechnologie effizienter und kostensparender bewirtschaftet werden können, hat der Anbieter für Videomanagementsoftware "Milestone Systems" (www.milestonesys.com) die Parkplatzkosten an Flughäfen sowie von Privatparkplätzen in deren Nähe analysiert. Dabei berücksichtigte das Unternehmen unterschiedliche Kategorien wie das kurzzeitige Abstellen des Autos, einstündiges, eintägiges sowie einwöchiges Parken.



Kurzzeitiges Parken ist in Düsseldorf am teuersten: Wer nicht selbst in den Urlaub fliegt, sondern nur Reisende an einem Flughafen absetzt oder abholt, braucht trotzdem einen Parkplatz, wenn auch nur kurzzeitig. 30-minütiges Parken ist am Flughafen Düsseldorf mit 20 Euro am teuersten.



Gefolgt wird Düsseldorf von Köln / Bonn, wo die 30-minütige Standzeit zwölf Euro kostet. Am Flughafen Hannover hingegen ist das kurzzeitige Parken der Untersuchung zufolge bis zu einer halben Stunde kostenlos. Von den kostenpflichtigen Parkplätzen ist das Abholen und Bringen von Reisenden innerhalb von 30 Minuten in Frankfurt am Main und Dresden mit einem bzw. 1,50 Euro am günstigsten.



Die langzeitige Unterbringung des Autos ist wiederum am Flughafen Frankfurt am Main am teuersten: Mit 210 Euro pro Woche sind die Kosten für das Parken am Flughafen Frankfurt am Main für Flugreisende am höchsten. 56 Euro weniger (154 Euro) kostet der einwöchige Parkplatz in Hamburg. Am Flughafen in Dresden ist das Abstellen des eigenen Autos für den gleichen Zeitraum mit 15 Euro am günstigsten. Auch am Flughafen Leipzig / Halle ist das Parken mit 20 Euro für eine Woche vergleichsweise preiswert.



Bei den meisten Flughäfen kann ein Parkplatz auch schon im Voraus online gebucht werden, was in der Regel günstiger ist. An den Flughäfen mit den teuersten Parkplätzen, Frankfurt am Main und Hamburg, bezahlen Reisende dann nur noch 88 Euro statt 210 Euro bzw. 73 Euro statt 154 Euro.



Private Alternativen sind meist günstiger als die offiziellen Parkplätze der Flughäfen

Das Auto für eine Woche direkt am Flughafen stehenzulassen und in den Urlaub zu fliegen, kostet in Deutschland am Parkscheinautomaten durchschnittlich 78,54 Euro. Um viele Flughäfen gibt es inzwischen aber Privatparkplätze als Alternative, die Reisende ebenfalls nutzen können. Hier kostet das Parken für eine Woche durchschnittlich 43,75 Euro, also ca. 35 Euro weniger, ist aber auch mit längeren Wegen oder gar Shuttlefahrten zu den Terminals verbunden.



In Stuttgart und Köln / Bonn bezahlen Reisende für die Nutzung von alternativen Parkplätzen mit ca. 65 Euro für eine Woche am meisten. Gefolgt werden die Städte von Hamburg mit 63 Euro. Am günstigsten sind alternative Parkmöglichkeiten am Flughafen Leipzig / Halle mit 28 Euro für eine Woche. In Bremen bezahlen Parkende auf privaten Parkplätzen 30 Euro.



"Parkraum ist in vielen Großstädten sowie an Flughäfen und Bahnhöfen stark begrenzt", sagt Ulf Hüther von Milestone Systems über die Ergebnisse der Untersuchung. Videotechnologie könne dabei unterstützen, Parkraum effizienter zu bewirtschaften, was wiederum auch einen positiven Einfluss auf die Parkgebühren haben könne.



"Eine intelligente Parkraumbewirtschaftung mit Videotechnologie kann zudem die Suche nach einem passenden Parkplatz verkürzen, was weniger Verkehr und damit weniger Schadstoffe bedeutet", erklärt Hüther. Nicht zuletzt komme eine derartige Verbesserung der Bewirtschaftung auch den Endverbrauchern in dem Sinne zugute, dass sie sich durch die ausbleibende Suche viel Stress sparen.

