Flugbegleiter fürchten Tarifflucht

Zur Flugreise gehören immer auch die Flugbegleiter. Sie werden allerdings deutlich geringer entlohnt als Piloten. Nun befürchtet die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) sogar, dass die Lufthansa-Tochter Eurowing Europe Tarifflucht betreiben will. Ab Winter 2022 soll das maltesische Air Operator Certificate (AOC) fertig sein. Der Abschluss des Flugzeug- und Besatzungstransfer sei bis zum Sommerflugplan 2023 geplant. Gleichzeitig werde die Basis in München geschlossen.



UFO hält es für möglich, dass die Airline auf diesem Weg teures Personal loswerden will, um künftig Billiglohnarbeiter zu beschäftigen. Man hätte zudem bereits im Februar 2022 vermutet, dass es sich bei diesem Schritt auch um eine Flucht in die Steueroase Malta handeln könne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1