Flotter Stromer Fiat 500 3+1 Icon

Effizienter geht es nicht: Der neue Fiat 500 hat im Green NCAP-Test die Bestnote von fünf Sternen erhalten. Das erste vollelektrische Auto der Marke Fiat bekam laut Hersteller als erstes Auto 2021 die maximale Punktzahl im Energieeffizienz-Index. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat den Stromer in der Version 3+1 Icon getestet.



Entworfen, konstruiert und gefertigt in Turin, fährt der neue Fiat mit seinen 42-kWh-Lithium-Ionen-Batterien bis zu 320 Kilometer weit (WLTP-Zyklus). Bei der von Green NCAP verwendeten Version handelte es sich um ein Modell mit 87 kW/118 PS starkem Elektromotor. Es ist auf eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h abgeregelt und beschleunigt von null auf 100 km/h in 9,0 Sekunden.



Die Ausstattungsversionen Icon und "la Prima" werden jeweils als zweitürige Limousine mit großer Heckklappe, als Cabrio sowie als 3+1 mit zusätzlicher hinterer Tür auf der Beifahrerseite angeboten. Ihre Akkus verfügen über eine Kapazität von 42 kWh. Die Einstiegsversion Action ist mit einem 23,8-kWh-Akku ausgestattet und ausschließlich als Limousine zu haben.



Genau zum richtigen Zeitpunkt kam der Fiat 500 als erstes vollelektrisches Modell der Turiner auf den Markt. Die bis zu 320 Kilometer Reichweite (WLTP) schafft er im Praxistest locker. Für das erste Dolce Vita im komplett neuen und auf einer eigenen Plattform aufbauenden elektrischen Fiat 500 sorgt schöne italienische Musik, damit die Passanten den leisen Stromer in der Tempo 30 Zone bemerken.



Entweder man liebt ihn oder eben nicht. Fakt ist, dass der Fiat 500 Kleinstwagen zum Kultobjekt geworden ist. Er hat eine immense Fangemeinde, wer mit dem Stromer durch die Stadt fährt, fällt sofort auf. Ganz extrem auf dem Parkplatz vor dem Lieblings-Italiener, hier singt der Chef eine Lobeshymne auf Italien und den Fiat 500 3+1 Icon. Gegenüber dem mittlerweile 14 Jahre alten benzingetriebenen Namensvetter sind seine Dimensionen leicht gewachsen. Weitere Unterschiede birgt das Detail: Die Scheinwerfer sind geteilt, die Tagfahrlichter ziehen sich wie Augenbrauen hinauf in die Motorhaube.



Vorne haben zwei Erwachsene auf konturierten Sitzen komfortabel Platz. Für das gute grüne Gewissen sorgen Bezüge, die aus Recycling-Materialien und zum Teil aus Kunststoff bestehen, der aus dem Meer gefischt wurde. Im Vergleich zur Variante mit Verbrennungsmotor, die zunächst weiter im Programm bleibt, sitzt man niedriger. Die Lenksäule ist zudem jetzt höhen- und längsverstellbar. Krimskrams findet reichlich Platz in gut sortierten Ablagen, für das Handy gibt es eine - aufpreispflichtige - Schale zum induktiven Laden. Der Kofferraum ist mit 185 Litern recht klein, aber für Single- oder Pärchenbedürfnisse durchaus ausreichend. Wer mehr will, legt die Rücksitze um. Das schafft 550 Liter gut nutzbaren Stauraum.



Wie es sich für ein Elektroauto gehört, tritt der Knirps aus dem Stand mit der vollen Kraft von 220 Newtonmeter Drehmoment an. Genug, um die immerhin 1.365 Kilo schwere Limousine binnen neun Sekunden auf Landstraßentempo zu beschleunigen. Fährt man im Range-Modus weiter und dirigiert den Elektro-Floh nahezu ausschließlich über ein Pedal, steigt der Grad der Energierückgewinnung. Im Sherpa-Modus wird die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt.



Laut Datenblatt beträgt der Normverbrauch für den Testwagen 14,0 bis 14,3 kWh je 100 Kilometer. Das ist allerdings außerhalb des reinen Stadtbetriebes kaum machbar. Selbst bei zurückhaltender Fahrweise über Land und auf der Autobahn pendelt sich der Verbrauch bei um die 17 kWh ein, die Reichweite reduziert sich dann auf etwa 280 Kilometer. Doch keine Frage, auch damit lässt es sich anfreunden.



Wäre da nicht der Preis. Für den elektrischen Fiat 500 3+1 Icon werden mindestens 31.560 Euro fällig. Auch der Abzug von mehr als 9.000 Euro Verkaufsprämie tröstet herzlich wenig über den ambitionierten Preis für den knuffigen Elektro-Floh aus Turin hinweg.



Technische Daten Fiat 500 3+1 Icon elektrisch:



- Länge / Breite / Höhe: 3,62 / 1,68 / 1,52 Meter



- Antrieb: Elektromotor, 87 kW/118 PS, 220 Nm max. Drehmoment



- Batteriekapazität / Reichweite nach WLTP: 42 kWH / 312 - 321 km



- Ladeleistung DC: bis 85 kW



- Getriebe: Automatisches Untersetzungsgetriebe



- Beschleunigung 0 bis 100 km/h: 9,0 sek



- Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h



- Stromverbrauch kombiniert: 14,0 - 14,3 kW/100 km



- Preis: ab 31.560 Euro

