Flott unterwegs im AMG GT Kinderwagen

Sportfeeling für die Kleinsten: Im vierten Jahr ihrer Kooperation präsentieren Mercedes-AMG und das fränkische Familienunternehmen Hartan eine besondere, weltweit auf 299 Stück limitierte Version des AMG GT Kinderwagens.



Herzstück des Sondermodells sind das rote AMG-Pattern vor schwarzem Hintergrund auf dem Verdeck des Kinderwagens und der Premium-Falttasche. Zudem ist jedes Modell an beiden Seiten des Gestells mit einer originalen AMG-Plakette versehen, welche die exklusive Limitierung verrät. Weitere Highlights sind die Kreuzspeichenfelgen im Original AMG Design und die Sitzeinlage aus original Dinamica, demselben Stoff, der auch für die Sitze in AMG Fahrzeugen verwendet wird.



Die Limited Edition orientiert sich am dynamisch-markanten Auftritt und der Sportlichkeit der motorisierten Vorbilder. Um die Exklusivität hervorzuheben, ist jede Limited Edition mit einer originalen AMG-Plakette versehen, wie sie auch in den Fahrzeugen zum Einsatz kommt; diese verweist auf die exklusive Limitierung des Modells ("AMG Limited Edition - 1 of 299").



Dank der großen, feststellbaren Schwenkräder mit Federung lässt sich der Kinderwagen in jedem Gelände sicher bewegen. Für hochwertige Haptik und edles Design gleichermaßen sorgen Griffe in schwarzer Lederoptik mit roten Steppnähten, für maximale Sicherheit sorgen die serienmäßige Handbremse sowie ein ausgeklügeltes 5-Punkt-Gurtsystem mit Magnetverschluss und Reflektoren am höhenverstellbaren Griff.



Der Luxus-Kinderwagen AMG GT wird im Juli 2022 in ausgewählten Babyfachgeschäften erhältlich sein. Auf alle Modelle gewährt Hartan eine dreijährige Garantie. Weitere Informationen zu dem "Mercedes unter den Kinderwagen" sind unter www.hartan.de abrufbar.

