Flexibles Ladesystem mit Stern

Ob Wallbox, öffentliche Ladesäule oder Haushaltssteckdose: Die Möglichkeiten, Akkus wieder Kraft einzuflößen, sind vielfältig. Das Problem: Jeder Anschluss verlangt nach einem eigenen Ladekabel. Deshalb bietet Mercedes jetzt für 1.225 Euro das "Flexible Ladesystem" an.



Man habe mit dieser kompakten und portablen Ladelösung immer genau das System im Kofferraum, das gerade benötigt wird - egal ob zu Hause, in der Bürotiefgarage oder auf Reisen, heißt es aus Stuttgart. So ist an einer Seite des Ladesystems ein Typ2-Stecker fest installiert, über den alle europäischen Fahrzeuge problemlos geladen werden können. Auf der anderen Seite können unterschiedliche Adapter angesteckt werden, die Ladeleistung wird automatisch eingestellt.



Die maximale Ladeleistung liegt bei 22 kW, sie kann auch manuell angepasst werden. Integrierte Temperatursensoren in den Haushaltsadaptern schützen vor Überhitzung. Ein Sprecher: "Darüber hinaus wurde auch an die verschiedenen Steckdosentypen im Ausland gedacht und es sind neben dem in Europa am weitesten verbreiteten Schukostecker auch die passenden Anschlüsse für die Schweiz und UK separat erhältlich." Das System sei für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

