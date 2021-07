Flexible Mobilität statt Dienstwagen

Humorvoll wurde er einst als "bestes Auto der Welt" apostrophiert, der Dienstwagen. Doch mittlerweile gibt es neuartige Mobilitätskonzepte, die flexibler sind als der gute alte Firmenwagen. Zu Europas bekanntesten Mobilitäts-Plattformen gehört das Unternehmen "Free Now". Es will nun Alternativen zum Dienstwagen-Konzept anbieten.



Das Produktportfolio aus der Free-Now-App mit e-Scooter, e-Moped oder Carsharing-Autos kann jetzt als Mobilitätsbudget für Arbeitnehmer genutzt werden. Dass sich Mitarbeiter Alternativen für ihren täglichen Arbeitsweg wünschen, zeigt auch eine aktuelle Umfrage von Free Now in Kooperation mit Civey.



Mehr als jeder zweite deutsche Arbeitnehmer (51 Prozent) will demnach vor allem nach der Pandemie die tägliche Mobilität flexibler gestalten. In jungen Altersgruppen fällt die Zustimmung dafür noch stärker aus: Rund 58 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen 30 und 39 Jahren geben an, ihre individuelle Mobilität künftig flexibler ausrichten zu wollen.



"Free Now for Business" erweitert nun künftig das Produktportfolio um ein Mobilitätsbudget für Unternehmen und bietet Geschäftskunden neue Alternativen zum Flottenmanagement mit Dienstwagen. Mitarbeiter können damit über die App ein monatliches Budget nutzen und alle in ihrer Stadt verfügbaren Mobilitätsalternativen wie Taxi, Mietwagen mit Fahrer, e-Scooter, e-Moped oder Carsharing flexibel buchen - auch für private Fahrten.

