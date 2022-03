Flaggschiff von Mazda

Leverkusen. Mazda stellt im Sommer den CX-60 an die Spitze seines Modellprogramms. Der Crossover spielt mit einer Länge von 4,75 Metern in einer Klasse mit Autos wie Mercedes GLC oder Kia Sorento. Die Preise starten ab 47 390 Euro, teilte der Hersteller mit.

Aufgebaut ist der CX-60 auf einer völlig neuen Plattform mit 2,87 Metern Radstand. Er bietet laut Mazda bequem Platz für fünf Passagiere und hat ein Kofferraumvolumen von 570 bis 1726 Liter. Zwar folgt der Crossover der bekannten Designlinie etwa von CX-3 und CX-5, geht dafür aber beim Antrieb völlig neue Wege.

So haben die Japaner nicht nur zwei neue Reihensechszylinder entwickelt, die mit 3,3 Litern Hubraum als Diesel und 3,0 Litern als Benziner starten. Der CX-60 rollt auch mit dem ersten Plug-in-Hybrid der Marke in Europa in den Handel. Der soll 63 Kilometer rein elektrische Normreichweite ermöglichen und den Verbrauch auf bis zu 1,5 Liter, bei einem CO2-Ausstoß von 33 g/km, drücken können. tmn

