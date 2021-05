Finn und Leo: Elaris startet mit zwei E-Autos

Die Nachfrage nach günstigen E-Autos wächst - bei Firmen wie bei Privatkunden. Und hier will der neue E-Autoanbieter Elaris ansetzen: Er startet mit zunächst zwei Modellen in Deutschland durch. Sie sollen sich besonders durch hohe Reichweiten und die sehr gute Ausstattung von ihren Mitbewerbern absetzen.



Konkret geht es zum einen um den Finn, einen nur 2,87 Meter kurzen Kleinstwagen mit 35 kW/48 PS Leistung, 31,5 kWh großem Akku und einer WLTP-Reichweite von immerhin 265 Kilometern. Navigations- und Entertainmentsystem mit 12,3-Zoll-Touchscreen, LED-Scheinwerfer, Rückfahrkamera, Keyless Go, Klimaanlage und Leichtmetallfelgen sind serienmäßig installiert, der Kofferraum hinter den beiden Sitzen soll 229 Liter fassen.



Bei 115 km/h wird der Finn-Vorwärtsdrang gestoppt, per Schnelllader soll der Akku in 45 Minuten von 30 auf 80 Prozent aufgeladen werden können. Die Garantie für die Batterie beträgt acht Jahre oder 120.000 Kilometer. Und der Preis laut Elaris nach Abzug der Innovationsprämie: ab 13.330 Euro.



Ab 28.330 Euro ist das Kompakt-SUV Leo zu haben. Es ist 4,52 Meter lang, bietet ein Kofferraumvolumen von 390 bis 950 Litern und ist mit einem 125 kW/170 PS starken E-Motor ausgestattet. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei abgeregelten 160 km/h, die Reichweite soll 450 Kilometer betragen. Und die Ladezeit von 20 auf 80 Prozent des 80 kWh-Akkus nur 20 Minuten. Die Ausstattung ist üppig und reicht bis hin zur elektrisch betätigten Heckklappe mit Kicksensor, Notbremsassistent inklusive Kamera oder LED-Hauptscheinwerfern mit automatischer Abblendfunktion.



Produktions - und Technologiepartner von Elaris ist die Automanufaktur Dorcen in China. Servicepartner ist Auto- und Reifen-Spezialist Euromaster. Das Unternehmen wird zum Start in 50 bundesweiten Niederlassungen Elaris-Kunden einen Rundum-Service anbieten. Neben den Autos umfasst er auch die Beratung und Einrichtung im Bereich Ladeinfrastruktur, inklusive Elaris-Wallboxen, -Ladesäulen und -Photovoltaikanlagen.

