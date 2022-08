Finales Testprogramm für den Kia EV9

Der Kia EV9 befindet sich auf der Zielgeraden. Er absolviert zurzeit an verschiedenen Orten rund um den Globus sein finales Testprogramm. Mit dem neuen Elektromodell, das im ersten Quartal 2023 seine Weltpremiere feiern wird, will Kia im Segment der großen SUVs neue Maßstäbe setzen.



Das über einen Zeitraum von 44 Monaten entwickelte Modell wird zurzeit im globalen Kia- Forschungs- und Entwicklungszentrum in Namyang, Korea, anspruchsvollsten Prüfungen unterzogen, die sich auf alle Bereiche des Elektro-SUVs erstrecken.

Diese letzte Testphase beinhaltet unter anderem ein Offroad-Programm, bei dem der EV9 beispielsweise seine Kletterfähigkeit, sein Können in unwegsamem Gelände und seine Zuverlässigkeit bei Fahrten durch tiefes Wasser unter Beweis stellen muss.



Auf Hochgeschwindigkeits- und Handling-Parcours sowie auf Teststrecken mit reibungsarmen Oberflächen stehen Performance und Straßenlage im Fokus. Wie jedes andere neue Kia-Modell wird der EV9 nicht nur in Namyang, sondern auch an anderen Orten harten Belastungsproben unterzogen. So bietet zum Beispiel das unerbittliche Kopfsteinpflaster belgischer Straßen den Kia-Ingenieuren die Möglichkeit, den Fahrkomfort und die Verarbeitungsqualität des EV9 unter härtesten Bedingungen zu testen.



Der EV9 ist das zweite rein batterieelektrische Serienmodell der Marke nach dem im vergangenen Oktober gestarteten EV6. Wie der EV6 verkörpert der EV9 die grundlegende neue Kia-Designsprache "Opposites United". Und wie der Cross- over basiert der SUV auf der neuen Elektroplattform E-GMP (Electric-Global Modular Platform).

