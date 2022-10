Fiat vereinfacht Angebotstruktur

Erstmals ist es möglich, einen neuen Pkw von Fiat in nur drei Schritten zu konfigurieren. Dies funktioniert sowohl online über die Internetseite als auch vor Ort bei den Händlern. Für mehr Klarheit, um den Kunden das Leben einfacher zu machen.



Ab sofort können Kunden ihr neues Fahrzeug in drei Schritten - Modell, Farbe und Ausstattungspakete - auswählen. Mit den drei Ausstattungspaketen Style, Tech und Komfort lässt sich jeder Fiat individuell auf Geschmack und Bedürfnisse des Käufers abstimmen, so der Hersteller. Die drei Pakete sind frei miteinander kombinierbar, da sich ihre Inhalte nicht überschneiden. Um die Auswahl noch komfortabler zu machen, haben alle Pakete den gleichen Preis.



Für besonders anspruchsvolle Kunden bieten die Italiener ab sofort die Möglichkeit, ihr Wunschfahrzeug auszuwählen: Für alle Modelle enthält die Palette eine bereits vollständig ausgestattete Topversion. Diese All-inclusive-Variante bietet die Komponenten aller drei Ausstattungspakete plus zusätzliche Inhalte.



Die Topversion des Fiat 500 Elektro ist beispielsweise die Variante "la Prima" by Bocelli. Mit der schon heute komplett elektrifizierten Modellpalette macht Fiat urbane, nachhaltige Mobilität jetzt noch einfacher für jedermann zugänglich. Darüber hinaus bringt jeder Fiat ein bisschen Dolce Vita in den Alltag. Und das in Deutschland bereits seit über 100 Jahren.

