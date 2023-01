Fiat Ducato bestes Reisemobil-Basisfahrzeug

Zum fünfzehnten Mal in Folge wählten die Leser der Fachzeitschrift "promobil" jetzt den Fiat Ducato Professional als "Bestes Reisemobil-Basisfahrzeug". Die jährliche Leserwahl des deutschen Magazins gilt seit mehr als einem Vierteljahrhundert als wichtige Referenz für die Trends im Bereich der Freizeitfahrzeuge.



Basis-Fahrzeuge für Reisemobile machen einen erheblichen Teil der Gesamtproduktion des Fiat Ducato aus. Strategie ist, das Fahrzeug schon bei der Entwicklung als Plattform für Ausbauten zu konzipieren. Seit über 40 Jahren wird der vielseitige Transporter im Werk Sevel Sud im italienischen Val di Sangro (Nähe Pescara) hergestellt. Das größte Werk für leichte Nutzfahrzeuge in Europa nimmt eine Fläche von über 1.200.000 Quadratmetern ein.



In über 10.000 Varianten produziert und weltweit in mehr als 80 Ländern verkauft, werden die als Basis für Reisemobile dienenden Varianten des Fiat Ducato gemeinsam mit den größten europäischen Reisemobilherstellern entworfen und entwickelt.



Die Gemeinschaft der Besitzer von Reisemobilen auf Ducato-Basis ist mittlerweile auf über 700.000 Mitglieder gewachsen, die in ganz Europa unterwegs sind. Um Ducato-Nutzer ihren Urlaub in Ruhe genießen zu lassen, bietet Fiat Professional seit Jahren in 51 Ländern und 15 Sprachen einen kostenlosen telefonischen Assistenzdienst ausschließlich für Reisemobilisten.



Er hilft bei Pannen, aber auch bei touristischen Informationen. Verschiedene Dienstleistungen können über die Website www.fiatcamper.com abgerufen werden. Facebook- und Instagram-Seiten sind ebenfalls live, um die Bildung einer echten Community und den Austausch von praktischen Informationen und Meinungen zu fördern.

