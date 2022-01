Fiat auch 2021 auf Erfolgskurs

Das Kraftfahrtbundesamt listet die italienische Kleinwagen-Familie von Fiat auf Gesamtrang zehn der Zulassungsstatistik 2021.



Der Fiat 500 setzt seinen Siegeszug auf dem deutschen Markt fort. Die kultige italienische Ikone zählte 2021 mit knapp 36.000 Einheiten zu den zehn meistverkauften Pkw in Deutschland. Maßgeblich zum Erfolg trug der neue, vollelektrisch angetriebene Fiat 500 bei. Er rangiert insgesamt auf Rang neun unter den beliebtesten batteriebetriebenen Fahrzeugen (BEV) in Deutschland.



Damit trug der neue Fiat 500 auch einen Teil zum insgesamt starken Zuwachs in diesem Segment bei: Im Vergleich zu 2020 stiegen die Verkaufszahlen vollelektrisch angetriebener Pkw in Deutschland um 83,3 Prozent. Der Marke Fiat ist es darüber hinaus als einziger Volumenmarke in Deutschland gelungen, den Anteil der Privatkunden zu steigern. In 2021 entschieden sich mehr private Kunden für ein Modell der Marke Fiat als noch im Vorjahr, so dass Fiat seinen Marktanteil trotz insgesamt rückläufigen Fahrzeugmarkt halten konnte.

