Ferrari zeigt die eigene Rennseele

Die Herzen von Sammlern und Liebhabern von Ferrari-Traditionen schlagen höher: Der Autobauer hat jetzt ein ganz besonderes und exklusives Fahrzeug-Duo vorgestellt: Zum einen den 812 Competizione, das neue Sonderserien-Coupe in limitierter Auflage auf Basis des 812 Superfast. Und zum anderen den 812 Competizione A, eine spektakuläre Targa-Version, ebenfalls eine limitierte Sonderserie und eine Hommage an die glorreiche Open-Top-Tradition des Cavallino Rampante.



Ferrari wirbt wie immer mit Superlativen. So legen innovative technologische Konzepte für Motor, Fahrzeugdynamik und Aerodynamik die Messlatte auf neue Höhen, heißt es von den Italiener. Die Präsentation fand deshalb auch an einem ganz besonderen Ort statt, der kürzlich eröffneten GT-Sport-Abteilung direkt neben der Rennstrecke in Fiorano, welche die Verbindung zwischen den Straßensportwagen aus Maranello und der in mehr als 70 Jahren Erfolg auf den Rennstrecken der Welt entwickelten Rennsport-DNA weiter verstärken soll.



Einmal am Steuer des 812 Competizione beziehungsweise des 812 Competizione A, sollen Fahrer und Auto eine Einheit werden, sei es auf der Straße oder auf der Rennstrecke, verspricht Ferrari. Das Auto garantiere sofortiges Ansprechen auf Befehle und absolute Kontrolle selbst bei den komplexesten Manövern, heißt es. "Maximaler Fahrspaß und Fahrfreude sind bei allen Geschwindigkeiten garantiert, nicht zuletzt dank der neuen unabhängigen Lenkung an allen vier Rädern, die für außergewöhnliche Agilität und Präzision in Kurven sorgt", so die Italiener weiter.



Der 812 Competizione und der 812 Competizione A sind mit einem V12 ausgestattet, einem 830-PS-Saugmotor. Zur Steigerung der Leistung des Motors, der denselben 6,5-Liter-Hubraum wie der V12 des 812 Superfast hat, wurden mehrere Bereiche erheblich überarbeitet.

AdUnit urban-intext1