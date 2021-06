Ferrari 296 GTB: Dino der Neuzeit

Das aufbäumende Pferd zeigt seine Muskeln: Fast 50 Jahre nach dem Abgang des legendären V6-Dino soll der 296 GTB eine echte Revolution für Ferrari einläuten. Grund: Er wird von einem brandneuen Aggregat angetrieben, das es wirklich in sich hat.



Aufbäumendes Pferd, auf italienisch Cavallino Rampante, ist das Symbol und Synonym für die Marke Ferrari. Deren Ingenieure haben jetzt nach beeindruckenden Acht- und Zwölfzylinder-Aggregaten einen neuen V6 mit 663 PS mit einem Elektromotor gekoppelt, der weitere 122 kW/167 PS beisteuert. "Er bringt eine gewaltige Gesamtleistung von 830 PS auf die Straße und liefert so bislang undenkbare Leistungswerte und einen innovativen, berauschenden und einzigartigen Soundtrack", gerät man bei Ferrari ins Schwärmen.



Das Plug-in-Hybridsystem des 296 GTB soll die Pedalreaktionszeiten auf null reduzieren und im rein elektrischen eDrive-Modus eine Reichweite von 25 Kilometer bieten. Wirklich eine bis vor Kurzem noch völlig undenkbare Vorstellung: Ein Ferrari-Sportler, der flüsterleise aus der Garage oder mit bis zu 135 km/h über Landstraßen rollt...



Bei vollem Krafteinsatz aus beiden Antriebsaggregaten zischt der 296 GTB in 2,9 Sekunden auf 100 und in 7,3 Sekunden auf 200 km/h. Erst bei gut 330 km/h gebietet der Luftwiderstand der extrem aerodynamisch ausgefeilten Karosserie Paroli. Zu den Preisen hat sich Ferrari noch nicht geäußert.

AdUnit urban-intext1