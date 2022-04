Feines Sound-System im Peugeot 308

Focal heißt ein französischer Hersteller von Präzisionsakustik. Er liefert nun ein hochwertiges Soundsystem für den Peugeot 308. Integriert in das i-Cockpit des neuen Peugeot-Modells, soll es ein besonderes Klangerlebnis bieten, um die Freunde am Hören und Fahren miteinander zu verbinden.



Die Teams von Focal und Peugeot arbeiteten zunächst an der exakten Positionierung der Lautsprecher. Dafür führte man eine Querstudie der strategischen Elemente durch: Definition der Türen, Gitter, Verkleidungen, Verglasungen, bis hin zur Struktur des Kofferraums, in den der Subwoofer integriert ist, um die beste Wiedergabe im Fahrgastraum zu gewährleisten. An Bord soll die Klangatmosphäre stabil und präzise sein, die Stimmen klar und detailliert und der Bass tief und markant.



Das System besteht aus zehn Lautsprechern mit patentierten Technologien. Dazu gehören vier TNF-Aluminiumkalotten-Hochtöner, Tieftöner / Mitteltöner mit Polyglass-Membran und 16,5 cm TMD-Aufhängung (Tuned Mass Damper), ein Polyglass Zentralkanal und ein eiförmiger "Power Flower" Subwoofer mit drei Spulen.



Die Zusammenarbeit zwischen Peugeot und Focal begann 2014 und wurde zunächst mit Konzeptfahrzeugen umgesetzt. Am Markt für Audiophile befindet sich Focal allerdings schon seit mehr als 40 Jahren und hat sich als Referenzmarke für die Herstellung von Lautsprechern, Hi-Fi-Lautsprechern für den Heimbereich, Monitoren für Aufnahmestudios, Kopfhörern und Audio-Kits für Fahrzeuge und Boote einen Namen gemacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1