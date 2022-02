Fein retuschiert - Facelift für Mazda CX-5 und Mazda2

Das Crossover CX-5 ist für Mazda eine ebenso bedeutende Baureihe wie der Kleinwagen Mazda2. Von der aktuellen zweiten Generation des CX-5 konnte der japanische Hersteller in Deutschland 67.500 Stück verkaufen, von der vierten Generation des Mazda 2 56.000 Einheiten. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat die beiden Japaner in aufgefrischter Form gefahren.



Man sieht ihnen ihr Alter nicht an. Mazda pflegt seine Besteller CX-5 und Mazda2 liebevoll mit regelmäßigen Updates, die den Charakter des erfolgreichen Crossover und des beliebten Kleinwagens zwar nicht verändern, sie aber im Detail deutlich aufwerten. Der CX-5 debütierte im September 2011 in Frankfurt auf der IAA. Seit die zweite Generation 2017 auf den Markt kam, gab es bereits zwei Modellaufwertungen. Jetzt folgte die dritte.



Die optischen Neuerungen des 4,57 langen Crossover halten sich in Grenzen. Der Kühlergrill wurde leicht umgeformt, die Scheinwerfer blinzeln aus etwas schmaleren Schlitzen. Die bekannten Ausstattungslinien toppt jetzt die Linie "Sports-Line-Plus", bei der unter anderem größere Chrom-Abgasendrohre, ein schwarzer Dachhimmel, Echtholzdekor, ein Glasschiebedach und braunes Nappaleder das Modell aufwerten. Die beiden Sondermodelle, der robust gestaltete "Newground" und der sportliche "Homura", runden das Angebot ab. In den höheren Ausstattungslinien des CX-5 verteilen jetzt zehn statt sechs LED-Elemente je Scheinwerfer das Licht unabhängig voneinander. Der Lufteinlass in der Frontschürze wurde etwas größer, der Reflektor an der Heckschürze kleiner. Fertig.



Im feinen und mit hochwertigen Materialien ausgestatteten Innenraum hält das japanische Crossover jetzt zumindest in den beiden teuersten Versionen eine Ladeschale für das Smartphone in der Mittelkonsole parat. In den beiden unteren Ausstattungslinien vermisst man allerdings die Konnektivitätsmodule Android Auto und Apple CarPlay. Immerhin bietet der neu zugeschnittene Kofferraum bei allen Modellen auf einem in der Höhe verstellbaren Ladeboden jetzt 16 Liter mehr an Platz. Kleine Gegenstände können in einem zusätzlichen Staufach unter dem Kofferraumboden verschwinden.



Bei der Motorenpalette des CX-5 verzichtet Mazda auf jegliche Elektrifizierung und bleibt bei zwei Benzinern und zwei Dieselaggregaten, bei denen man immer zwischen Front- und Allradantrieb wählen kann. Nur der stärkste Benziner kommt immer mit Automatik, bei allen anderen Motoren stehen Sechsgang-Schaltung oder Sechsgang-Automatik zur Wahl. Als Benziner bietet Mazda einen Zweiliter-Vierzylinder mit 165 PS oder einen 2,5-Liter-Motor mit 194 PS an, als Diesel stehen der 2,2-Liter-Skyactiv-D mit Biturbo-Aufladung und SCR-Kat mit 150 PS und 184 PS zur Wahl.



Auf den ersten Blick ist die Außenfarbe des CX-5 in " Zircon Sand Metallic" eher gewöhnungsbedürftig. Der "Design"-Unterfahrschutz vorne und hinten soll Robustheit betonen, der duale abwaschbare Kofferraumboden dürfte nicht nur bei Spaziergängen mit Hunden eine sehr praktische Sache sein. Wenn man sich schon an den Anblick von außen gewöhnen konnte, dann jedenfalls nicht an die neonfarbenen Akzente an den immerhin Tierwohl-freundlichen Kunstledersitzen. Auch die Akzente im Kühlergrill und an den Luftausströmern wollen nicht so recht mit der Außenhaut harmonieren.



Der 2,5 Liter-Vierzylinder-Sauger mit 194 PS und Zylinderabschaltung kommt Mazda-typisch und gegen den Rest der Welt konsequent ohne Turboaufladung. Stattdessen setzen die Japaner auf einen großen Hubraum und hohe Verdichtung. Im Team mit der sanften Sechs-Stufen-Automatik kommt das Aggregat mit den kurvigen Strecken bei leichtgängiger Lenkung im Hinterland von Barcelona gut zurecht. Unter Volllast wird es lauter, ohne jedoch unangenehm aufzufallen. Es geht insgesamt flott voran, bei Sprintstrecken vermisst man angesichts eines Drehmoments von 258 Newtonmetern dann doch den Druck eines Turbos.



Auch bei seinem 2er hat sich Mazda dem allgemeinen Trend zum Downsizing widersetzt und geht mit dem Skyaktiv G 1,5 Liter-Vierzylinder-Saugmotor, der mit 75 PS, 90 PS und neu auch mit 115 PS angeboten wird, auch im B-Segment seinen eigenen Weg. Im Ansaugtakt wird neuerdings ein "diagonaler Luftwirbel" genutzt, um das Luft-Kraftstoff-Gemisch um die Zündkerze herum für eine optimale Verbrennung zu bündeln. Das soll sich erheblich auf die Effizienz und den Verbrauch auswirken. Der Einstiegspreis für den Mazda2, der wie der CX-5 im Laufe des März in den Handel kommt, beginnt unverändert bei 28.290 Euro. Zeitgleich wird der Mazda2 Hybrid eingeführt, der als zeitgemäße Vollhybridvariante in Zusammenarbeit mit Toyota im französischen Werk von Toyota für Mazda produziert wird.



Technische Daten Mazda CX-5 New Ground:



- Länge / Breite / Höhe: 4,57 / 1,84 / 1,68 Meter



- Motor: Vierzylinder Benziner



- Hubraum: 2.488 ccm



- Leistung: 143 kW/194 PS



- max. Drehmoment: 258 Nm



- Getriebe: Sechsstufen-Automatik



- Beschleunigung 0 bis 100 km/h: 9,3 sec.



- Höchstgeschwindigkeit: 194 km/h



- Kraftstoffverbrauch: 7,4 l/100 km



- C02-Emissionen : 161 g/km



- Preis: ab 39.990 Euro

