  Fein ausgestattet: der Duster Urban

Zum Frühlingsstart legt Dacia ein neues Duster-Sondermodell namens Urban auf. Es basiert auf der Ausstattungsvariante Comfort, hat also beispielsweise elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, den höhenverstellbaren Fahrersitz und den Tempopiloten mit Geschwindigkeitsbegrenzer sowieso schon an Bord. Zusätzlich bietet es unter anderem ein Lenkrad in Lederoptik, elektrische Fensterhebern und eine Einparkhilfe hinten sowie das Technik-Paket mit dem Infotainmentsystem Media-Nav Evolution und einer Rückfahrkamera.



Bei Allrad-Versionen ist außerdem ein 4W-Monitor enthalten. Ebenfalls an Bord: das Look-Paket mit silberfarbenen Akzenten an Außenspiegelgehäuse, Dachreling sowie Front- und Heckschürze. Eine verchromte Auspuffblende, 16-Zoll-Leichtmetallräder sowie Seitenscheiben hinten und die Heckscheibe mit dunkler Tönung sollen laut Dacia den sportlichen Auftritt des neuen Sondermodells unterstreichen.



Den Duster Urban gibt es mit dem Turbobenzinmotor TCe 130 (96 kW/131 PS) und mit dem Dieselantrieb Blue dCi 115 (85 kW/116 PS), jeweils als 2WD- oder 4WD-Version. Die Preise starten bei 16.990 Euro für den Tce 130. Dacia verspricht einen Preisvorteil von 800 Euro.