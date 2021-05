Fast alle sind sicher

Berlin. Wenn das Neugeborene im Auto mitfährt, soll es so sicher wie möglich liegen. Bis das Kind – je nach Modell – zwischen 75 und 87 Zentimeter groß ist, sind Babyschalen dafür geeignet. Die Stiftung Warentest (Ausgabe 6/2021) hat mit dem ADAC 15 dieser Sitze getestet. Zwölf schneiden insgesamt mit der Bewertung „gut“ ab. In der Kategorie Fahrsicherheit wurden die meisten Babyschalen dabei mit „sehr gut“ bewertet, heißt es in der Zeitschrift „test“. An der Spitze finden sich fünf Produkte, die mit der Gesamtnote 1,7 abgeschnitten haben: Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size by BeSafe, Maxi-Cosi Tinca, Peg-Pérego Primo Viaggio Lounge, Silver Cross Simplicity Plus und Stokke iZi Go Modular X1 i-Size by BeSafe mit Basisstation zum schnellen Festmachen im Auto. Für weitere sichere Babyschalen verweisen die Tester auf Modelle aus einem früheren Test (Ausgabe 7/2020): Silver Cross Dream (Note 1,5), Maxi-Cosi Coral (1,6) und Nuna Pipa Next (1,6).

Kräftigen Punktabzug bekamen eine Babyschale und ihr Schwestermodell mit Basis wegen des Schadstoffes Naphtalin im Sitzbezug. Das frühere Mottenkugel-Mittel steht im Verdacht, krebserregend zu sein. In einer weiteren Babyschale fanden die Tester sehr hohe Mengen von Weichmachern. Diese Sitze fielen als „mangelhaft“ durch. tmn