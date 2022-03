Farbe der Plakette entscheidet

Erfurt. Wann muss das Auto zur nächsten Hauptuntersuchung (HU)? Das lässt sich ganz einfach am hinteren Kennzeichen ablesen, so der TÜV Thüringen. Die farbige Plakette zeigt auf der 12-Uhr-Position den fälligen Monat an. Das fällige Jahr findet sich in der Mitte, von einem Kreis umrandet: etwa „23“ für 2023. Doch auch die Farbe gibt Rückschluss auf das Fälligkeitsjahr.

Wer jetzt noch eine gelbe Plakette am Auto hat, sollte schleunigst einen HU-Termin machen. Denn Gelb steht für das Jahr 2021. Bei einem Verzug von mehr als zwei Monaten muss man nicht nur mit einem Bußgeld von mindestens 15 Euro rechnen – das Auto wird auch umfangreicher geprüft. Diese ergänzende Untersuchung ist gesetzlich vorgeschrieben und mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 20 Prozent des HU-Prüfentgelts verbunden, so der TÜV Thüringen.

Abwarten macht es noch teurer: Wer den Termin um mehr als vier Monate überzieht, kann mit 25 Euro Bußgeld rechnen. Und wer die Fälligkeit um mehr als acht Monate reißt, bekommt nicht nur 60 Euro, sondern noch einen Punkt in Flensburg aufgebrummt. tmn

