Facelift für den Dacia Duster

Dacia frischt den Duster auf. Der Kompakt-SUV erhält eine neue gestaltete Frontpartie, einen modernisierten Innenraum und ein ausgeweitetes Infotainment-Angebot. Daneben wurde die Motorenpalette des Duster überarbeitet. Er bleibt aber mit einem Basispreis von 11.990 Euro das günstigste SUV-Modell in Deutschland.



Mit der Offroad-Optik soll der Duster den Outdoor-Spirit der Marke Dacia verkörpern. Kennzeichen der jüngsten Evolutionsstufe sind die in die Hauptscheinwerfer integrierten LED-Tagfahrlichter in Form eines waagerechten Y. Sie sorgen für die Dacia Lichtsignatur und lassen das SUV ergänzend zur breiten Spur und den ausgestellten Radhäusern nochmals breiter wirken. Hinzu kommen neu gestaltete 3D-Einsätze im Kühlergrill.



Das Motorenangebot des Duster umfasst künftig fünf Triebwerke: die Turbobenziner TCe 90 (67 kW/91 PS), TCe 130 (96 kW/131 PS) und TCe 150 (110 kW/150 PS), die Autogasvariante TCe 100 ECO-G (74 kW/101 PS) sowie den Turbodiesel Blue dCi 115 (85 kW/116 PS). Sämtliche Motoren sind mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe kombiniert, der TCe 150 2WD zusätzlich mit dem EDC-Getriebe. Die Varianten TCe 150 und Blue dCi 115 sind auch als 4WD-Varianten verfügbar.

