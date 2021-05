Fabia wächst in der vierten Generation

Weiterstadt. Der neue Skoda Fabia steht in den Startlöchern. Eleganter gezeichnet, besser ausgestattet, sparsamer und vor allem deutlich größer soll die vierte Generation des Kleinwagens im September in den Handel kommen. Das teilte der tschechische Hersteller mit. Skoda stellt für das Basismodell einen Preis von rund 14 000 Euro in Aussicht.

AdUnit urban-intext1

Mit der neuen Auflage wechselt der Fabia dem Hersteller zufolge nun in den Modularen Querbaukasten (MQB) des VW-Konzerns, der auch Golf & Co. als Basis dient. Das führt vor allem zu einem neuen Format: Der Radstand wächst um neun und die Länge um elf Zentimeter. Bei einer Länge von nun 4,11 Metern kommt das vor allem dem Fond und dem Kofferraum zugute. Unter der Haube rüstet Skoda ab – und wirft alle Diesel aus dem Programm. Stattdessen gibt es durchweg bekannte, aber im Detail optimierte Benziner. tmn