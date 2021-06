Extreme E: Kleinschmidt übernimmt für Hürtgen

Fliegender Wechsel bei Abt Sportsline in der Extreme E: Jutta Kleinschmidt ersetzt ab sofort Claudia Hürtgen, die das Cockpit für die frühere Dakar-Siegerin räumt. "Für eine Top-Performance bei Offroad-Events wie der Extreme E ist eine intensive Vorbereitung inklusive Tests und Rallye-Teilnahmen erforderlich. Dieser hohe Zeitaufwand ist mit meiner beruflichen Tätigkeit bei BMW, die ich mit der gleichen Leidenschaft lebe, im Moment leider nicht vereinbar", sagt Hürtgen, die beim Auftaktevent in Saudi-Arabien mit zwei spektakulären Crashs für Aufsehen gesorgt hatte.



Heißt: Kleinschmidt teilt sich ab sofort und für die verbleibenden drei Saisonrennen der rein elektrischen Offroad-Serie das Cockpit mit Mattias Ekström. "Ich freue mich riesig auf diese neue Herausforderung, auf die Vorbereitung mit dem Abt-Team und natürlich auf die Zusammenarbeit mit Mattias", sagt die Deutsche. Der Arctic X Prix rund um Kangerlussuaq wird am 28. und 29. August ausgetragen.



Extreme E ist für Jutta Kleinschmidt bekanntes Terrain: Im Senegal sprang sie zuletzt kurzfristig für Hürtgen ein, die krankheitsbedingt ausfiel, und begeisterte mit einer starken Performance. "Zuerst habe ich die Serie aus Sicht der Organisatoren beobachtet, dann habe ich einen spontanen Einsatz bekommen und jetzt bin ich zusammen mit Mattias tatsächlich ein festes Mitglied der Fahrerfamilie - ich bin sehr glücklich über die Chance, mich wieder auf höchstem Niveau messen zu können", sagt Kleinschmidt.



"Wir hatten einen wirklich turbulenten Auftakt in unser Abenteuer Extreme E. Hoffentlich kehrt in der zweiten Jahreshälfte Ruhe ein und wir fangen an, um Pokale zu kämpfen", sagt Abt-CEO Thomas Biermaier. "Mein herzlicher Dank gilt Claudia, die vom ersten Tag an alles für unser gemeinsames Projekt gegeben hat. Abseits der Piste bleiben wir freundschaftlich verbunden, im Cockpit stellen wir uns mit Jutta neu auf. Wir sind stolz darauf, dass sie ab jetzt zu unserem Team gehört."

