  Express, Kangoo, Trafic: Renaults neues Nutzfahrzeug-Trio

Bei den leichten Nutzfahrzeugen ist Renault europaweit ganz weit vorne. Damit das so bleibt, wird 2021 und 2022 die Modellpalette ausgeweitet und rundum erneuert. Den Einstieg markiert ab Mai 2021 der neue Express. Darüber geht der komplett neue Kangoo Rapid mit einer cleveren Lösung für die rechten Seitentüren an den Start. Los geht es für die dritte Modellgeneration geht es im Juni 2021. Dritter im Bunde ist der aktualisierte Trafic Combi und Trafic SpaceClass, der auch bereits im Mai 2021 debütiert.



Der Express, der konzernintern den nicht mehr produzierten Dacia Dokker ersetzt, bietet ein Ladevolumen von 3,3 bis 3,7 Kubikmetern und eine Ladelänge von 1,91 bis 2,36 Metern. Die 71,6 Zentimeter breite Schiebetür, knapp 48 Liter an Staumöglichkeiten im Innenraum und die aktuellen Vernetzungsangebote sind ebenso an Bord wie ein optionaler virtueller Innenrückspiegel und zeitgemäße Konnektivität. Bei den Themen Alltagstauglichkeit und Nutzbarkeit hat Renault bis ins Detail seine komplette Expertise eingebracht.



Als Antriebe stehen in Europa ein 1,3-Liter-Benziner mit 75 kW/102 PS und 1,5-Liter-Diesel mit 55 kW/75 PS und 70 kW/95 PS zur Wahl. Die Verbrauchswerte laut WLTP-Norm: 6,8 Liter Super und je 5,1 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Die 100 km/h limitierte, verbrauchsoptimierte Variante Blue dCi 75 ECO-Leader braucht nochmal einen halben Liter Sprit weniger.



Mit der neuen Generation des Kangoo Rapid hält die "Sesam öffne dich"-Tür bei Renault Einzug. Bei dem Extra handelt es sich um eine 1,45 Meter breite seitliche Ladeöffnung auf der rechten Seite. Ermöglicht wird sie durch die Integration der B-Säule in die Schiebe- und Beifahrertür, so dass ein extrem breiter Zugang zum Ladebereich entsteht. Open Sesame by Renault gibt es nur für den Kangoo Rapid mit der Standardlänge (L1) von 4,49 Metern, Beifahrer-Einzelsitz und schwenkbarer Vario-Trennwand. Ab 2022 wird die clevere Doppeltür auch in der vollelektrischen Kangoo-Version angeboten.



Außerdem bietet der neue Kasten etwa das "Easy Inside Rack", eine klappbare Dachgalerie für lange Gegenstände. Wie gehabt gibt es wieder zwei Längen, wobei schon die Basis 3,3 bis 3,9 Kubikmeter Ladevolumen und 540 bis 740 Kilo Nutzlast bietet. "Die zum Marktstart noch nicht erhältliche Langversion verfügt über die mit 86,7 Zentimetern breiteste Schiebetür und die mit 3,55 Metern größte Ladelänge in der Kompakttransporterklasse", heißt es stolz bei Renault. Das Stauvolumen beträgt 4,2 bis 4,9 Kubikmeter.



Um den Arbeitsalltag im neuen Kangoo Rapid zu erleichtern, stehen im Innenraum bis zu 60 Liter an Staumöglichkeiten für Lieferpapiere, Dokumente, Laptops und Tablet-Computer zur Verfügung. Neben dem einfachen Beifahrersitz können die Kunden auch eine Beifahrer-Doppelsitzbank bestellen. Auch hier sind Infotainment und Konnektivität auf dem aktuellen Stand, eine breite Phalanx von elektronischen Assistenten soll für Sicherheit und Komfort sorgen.



Zunächst stehen drei Turbodiesel und zwei Turbobenziner zur Wahl. Sie leisten zwischen 55 kW/75 PS und 96 kW/130 PS. Ergänzend zum 6-Gang-Schaltgetriebe wird laut Hersteller künftig auch ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe angeboten.



"Als Experte für leichte Nutzfahrzeuge seit mehr als 120 Jahren war Renault schon immer führend in Sachen Innovation. Mit den neuen Kangoo Rapid und Express sowie dem überarbeiteten Trafic bieten wir nun ein erweitertes und erneuertes Angebot an", sagte Mark Sutcliffe, Senior Vice President, Light Commercial Vehicles Business Unit bei Renault, bei der digitalen Präsentation der Neuheiten. Als europäischer Marktführer für rein elektrische leichte Nutzfahrzeuge starte man zudem in eine neue Phase mit Elektroantrieb und Wasserstofflösungen. So wird voraussichtlich noch 2021 der Master Hydrogen vorgestellt. Und 2022 folgt der komplett neue Kangoo E-Tech Electric mit neuer 44-kWh-Batterie und einer Reichweite von bis zu 265 Kilometern.



Die "normalen" Trafic-Versionen starten in Kürze als rundum aktualisierter Combi und SpaceClass durch. Beide sind in mit 5,1 und 5,5 Metern Länge erhältlich und bieten je nach gewählter Konfiguration ein Kofferraumvolumen von einem bis sechs Kubikmetern. Nach wie vor finden bis zu neun Personen im aktualisierten Trafic Combi Platz.



Drei Turbodiesel stehen zur Wahl, sie erfüllen die Anforderungen der Abgasnorm Euro 6d-Full. Basisaggregat ist der Blue dCi 110 mit 6-Gang-Schaltgetriebe. Der neue Blue dCi 150 ist auch mit dem 6-Gang-Automatikgetriebe EDC kombinierbar. Topmotorisierung bleibt der Blue dCi 170 mit Automatik. Die Preise will Renault in Kürze bekanntgeben.