  Ex-Schaeffler-Vorstand wird Herausgeber

Bei dem Weltkonzern Schaeffler hat Peter Gutzmer viele Jahre die Mobilität von Morgen mitgestaltet. Jetzt hat er eine neue Herausforderung gefunden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 ist Peter Gutzmer zum Mitherausgeber der automobiltechnischen Fachzeitschriften ATZ, MTZ, ATZelektronik und ATZheavyduty bei den Springer Fachmedien in Wiesbaden ernannt worden.



Außerdem unterstützt er den zur Produktfamilie gehörenden Tagungsbereich ATZlive, heißt es. Gutzmer, der als Lehrbeauftragter und Honorarprofessor am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), langjähriges ehemaliges Vorstandsmitglied der Schaeffler AG und durch viele weitere Aktivitäten in der Automobilbranche bekannt ist, übernimmt diese Tätigkeit neben Dr. Johannes Liebl, der seit zehn Jahren als Herausgeber fungiert.



"ATZ und MTZ sind seit mehr als 120 Jahren prägende technisch-wissenschaftliche Informations- und Kommunikationsplattformen der Automobil- und Antriebstechnik. Diese Medien in der Zeit der großen globalen Veränderungen zur vernetzten und nachhaltigen Mobilität in einem kompetenten Team nach über 40 Jahren Berufserfahrung in diesem Umfeld mitgestalten zu dürfen, ist eine sehr reizvolle Aufgabe", sagt Peter Gutzmer.



Die beiden Herausgeber werden eng mit dem Chefredakteur der ATZ|MTZ-Gruppe, Dr. Alexander Heintzel, zusammenarbeiten und Stefanie Burgmaier bei der Weiterentwicklung des Portfolios im Automotive-Bereich beraten. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den erfahrenen Branchenexperten Professor Gutzmer und Dr. Liebl unsere Zeitschriften, Digitalangebote und Events für die Autoindustrie weiterzuentwickeln", sagt die Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.



Peter Gutzmer setzt sich vor allem mit unkonventionellen Innovationen für die Elektromobilität ein und führt Diskussion über künftige Antriebssysteme und Mobilitätslösungen.