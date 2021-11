Europäischer Kia Sportage läuft vom Band

Sportage heißt der SUV-Bestseller der Marke Kia. Zum ersten Mal entwickelt der südkoreanische Konzern eine Version speziell für Europa. Produziert wird das Fahrzeug im slowakischen Werk Zilina. Der Sportage geht derweil bereits in die fünfte Generation und blickt auf eine 28-jährige Modellgeschichte zurück.



Das auf einer neuen Plattform basierende Fahrzeug zeigt ein kraftvoll-elegantes Außendesign und verfügt über ein modernes Interieur auf gehobenem Niveau mit einem geschwungenen Panoramadisplay und zeitgemäßer Vernetzung.



Auch im Antrieb ist die neue Modellgeneration auf die Ansprüche europäischer Kunden zugeschnitten: Zum ersten Mal wird der Sportage in einer Plug-in-Hybrid-Version angeboten (Produktionsstart Februar 2022). Das Antriebsspektrum umfasst darüber hinaus Hybrid- und Mildhybrid-Technologien, effiziente, schadstoffarme Benzin- und Dieselmotoren in mehreren Leistungsstufen, verschiedene Getriebe sowie Front- und Allradantrieb.



Besonders dynamisch tritt das SUV in der sportlichen Designvariante GT-line auf, die eine weitere Premiere bietet: In dieser Ausführung wird der Sportage erstmals in Zweifarblackierungen mit schwarzem Dach angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1