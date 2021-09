eTravel.Companion: Wie ein interaktiver Radiosender

Komfortabler reisen mit Continental: Dabei geht es nicht um einen neuen Reifen, sondern um einen virtuellen Reise-Assistenten. Der eTravel.Companion ist ein intelligentes System, das den Autonutzer wie ein interaktiver Radiosender informiert. Ob Empfehlungen zu freien Parkplätzen oder günstigen Tankstellen, Warnungen vor Druckverlust im Reifen oder drohendem Unwetter, individuelle Sportnachrichten oder Tipps für Kulturveranstaltungen - der eTravel.Companion meldet sich proaktiv, aber nur in gewünschtem Maße zu Wort und unterstützt so den Fahrer.



Der Assistent ist an das Smartphone und damit an den Nutzer gekoppelt, nicht an ein einzelnes Auto. So können alle Service-Vorteile auch in verschiedenen Fahrzeugen genutzt werden. Das System lernt dank künstlich intelligenter Algorithmen stetig dazu und kann individuell maßgeschneiderte Unterstützung für viele Facetten des Reisens bieten. Eine weitere Innovation: Der sprachbasierte eTravel.Companion startet jede Kommunikation selbst - aber nur, wenn sie einen echten Mehrwert für eine reibungslose Reise bietet.



Praktisch sieht das zum Beispiel so aus: Im Auto läuft die Musik einer im Smartphone abgelegten Playlist, während das Navigationsgerät das Fahrzeug zu seinem Ziel leitet. Der eTravel.Companion dimmt kurz die Musik und meldet sich: "Bitte entschuldige die Störung, aber alle Parkplätze am Zielort sind belegt. Soll ich eine Route zu einem anderen Parkhaus in der Nähe wählen? Dort ist zudem ein freier E-Scooter deines Vertrags-Anbieters verfügbar, mit dem du in drei Minuten am Zielort sein kannst."



Ein Vorteil der neuen Technologie von Continental: Der eTravel.Companion ist eine flexible, Cloud-basierte Anwendung. Das bedeutet: Die individuellen Mobilitäts-Assistenten von Autoherstellern oder Car-Sharing- und Mietwagenanbietern - Parkplatz-, Verkehrsfluss-, Ladestationen-Apps und vieles mehr - lassen sich nahtlos integrieren. Continentals neuer Helfer greift dabei auf alle relevanten Daten zu und stellt sie via Sprachassistenz und Web-Radio-Funktion für den Endnutzer zur Verfügung.

