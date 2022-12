Essen Motor Show 2022 feiert erfolgreichen Start

Die Essen Motor Show ist in ihre 54. Runde gestartet. Etwa 500 Aussteller aus 13 Ländern zeigen in der Messe Essen noch bis zum 11. Dezember alles rund um Sportwagen, Tuning & Lifestyle, Motorsport und Classic Cars.



Hauptsache außergewöhnlich - das war für viele Aussteller die Vorgabe, mit der sie nach Essen kamen. Das Spektakel steht aber auch im Zeichen zahlreicher Neuheiten: BMW enthüllte gemeinsam mit dem TV-Moderator Jean Pierre Kraemer den neuen BMW2 mit M Performance Parts. Für Aufsehen sorgten außerdem die Aussteller H&R und KW Automotive Group, die jeweils eine getunte Version des elektrisch angetriebenen VW-Bullis ID. Buzz präsentierten.



Der Classic & Prestige Salon des Klassik-Veranstalters S.I.H.A. zeigt in den Hallen 1 und 2 auf üppigen 17.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Hunderte höchst abwechslungsreiche Exponate außergewöhnlicher, exklusiver, starker und sportlich herausragender Automobile. Gleich mehrere Modelle aus unterschiedlichen Epochen erinnern an 70 Jahre Mercedes-Benz SL - eine Baureihe, die 1952 erstmals bei Sportwagenrennen auftauchte und mit zahllosen Erfolgen für Furore sorgte. Dabei ist auch das erste Modell, das AMG von Grund auf als eigenständiges Automobil selbst entwickelte.



Vorab feiert der legendärste aller Langstrecken-Klassiker, die 24 h von Le Mans, bereits seinen 100. Geburtstag im Jahr 2023. Dazu präsentiert das Technik Museum Sinsheim einen 150 PS starken, extrem raren Triumph TRS in Essen, der von seiner erfolgreichen Rennteilnahme aus dem Jahr 1961 berichtet. Weitere Attraktionen sind der originale gelb-blaue Star aus der Actionkomödie "Manta, Manta" (1991) sowie ein Trio aus Honda NSX, Nissan S14 und Toyota GT86 - drei japanische Kultklassiker der Automobilgeschichte.



Doch auch in die Zukunft blickt der Classic & Prestige Salon: So zelebriert die schwedische Supersportwagenmanufaktur Koenigsegg mit dem CC 850 eine Deutschlandpremiere und Brabus aus Bottrop zeigt hier sowie auf dem Stand von Continental aus seinem aktuellen wie klassischen Portfolio absolute Highlights. Völlig anders, aber nicht weniger faszinierend stellt sich der Sonnenwagen dar, bereits die dritte Evolutionsstufe eines Solarautomobils, das Studierende aus Aachen bei verschiedenen Wettbewerben mit Erfolg an den Start geschickt haben.



Beim internationalen Schönheitswettbewerb Concours d'Elegance kürt eine Jury aus angesehenen Klassiker-Experten wieder das eleganteste Automobil aus dem Händler-Angebot zum "Best of Show". Zudem werden Preise in verschiedenen Klassen verliehen. Als Charity-Aktionen unterstützt der Veranstalter S.I.H.A. erneut die Stiftung KinderHerz und die Lebenshilfe Gießen mit ihrer unübertroffen populären Oldtimerspendenaktion, bei der mit etwas Glück einer von zwölf attraktiven Klassikern zu gewinnen ist.



Traditionell stehen die Tage der Essen Motor Show auch im Zeichen bekannter

Besucher: Die ehemaligen Fußballnationalspieler Sebastian Kehl und Patrick Owomoyela gaben sich schon ein Stelldichein bei Hankook in Halle 7. Außerdem waren am ersten Wochenende die Red Bull Driftbrothers, Rennfahrer Jens Klingmann und YouTuber Felix von der Laden auf der Messe. Am zweiten Wochenende begrüßt Hankook weitere Spieler von Borussia Dortmund. Zusätzlich sind TV-Moderator Sidney Hoffmann und Motorsportler Steve Biagioni auch am zweiten Wochenende in Essen zu Gast.



"Wir sind mit dem Messestart sehr zufrieden und rechnen insbesondere am zweiten

Wochenende wieder mit viel Betrieb beim traditionellen Abschluss des Messejahres, das 2022 erneut von Herausforderungen geprägt war. Enormes Interesse von Ausstellern und Besuchern untermauert den einzigartigen Stellenwert der Essen Motor Show in der Messewelt", erklärt Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen. Informationen zu Terminen und Tickets gibt es unter www.essen-motorshow.de und eine reguläre Tageskarte kostet 20 Euro.



Karl Seiler / mid

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1