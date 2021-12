Essen Motor Show 2021

Nach einem Jahr Pause kehrte die Essen Motor Show vom 26. November bis zum 5. Dezember als "Limited Edition" zurück - unter strengen Hygieneauflagen. Trotz der außergewöhnlichen Rahmenbedingungen kamen über zehn Tage verteilt rund 100.000 Autofans zur Messe Essen und sorgten für erhebliche Nachfrage bei den etwa 400 Ausstellern.



In den Messehallen stellte sich bei den Besuchern schnell das vertraute Messegefühl ein. Im Mittelpunkt der Essen Motor Show standen auch dieses Mal die Fahrzeuge - ob konventionell oder nachhaltig angetrieben, neu oder alt, getunt oder Serie. Präsentiert wurde die ganze Bandbreite der individuellen und sportlichen Mobilität. Dabei wurde deutlich, dass das Interesse an elektrisch angetrieben Fahrzeugen wächst.



Mit dem SportContact 7 präsentierte Continental einen neuen Höchstleistungsreifen. Der trug den 1.180 PS starken Klasen Lamborghini Huracan Performante im Rahmen des Highspeedevents "Papenburg 3000" beim Spurt über 3.000 Meter zur Endgeschwindigkeit von 384,12 km/h. Daneben standen als weitere Tuning-Beispiele der M3 by AC Schnitzer, ein Porsche Panamera mit Techart GrandGT Performance Styling, der Brabus 900 Rocket Edition und ein von Startech veredelter Tesla Y mit einer "veganen" (sprich: Kunst-) Lederausstattung.



Eine Premiere der besonderen Art fand am Stand der Initiative TUNE IT! SAFE! statt, die in Essen als ihr neues Kampagnenfahrzeug einen Techart GT auf Basis eines Porsche 911 Targa 4 enthüllte. Damit wirbt die auch von der KÜS unterstützte Initiative erstmals mit einem Cabrio für sicheres und seriöses Tuning.



Auch die Freunde klassischer Fahrzeuge kamen in Essen auf ihre Kosten. Im Classic & Prestige Salon des Veranstalters S.I.H.A. erwarteten die Besucher Highlights des Automobilbaus von Ford Model T über Mercedes-Benz 300 SL bis zu Koenigsegg.



Im Mittelpunkt des Salons standen mehrere Jubiläen und Sonderschauen: 100 Jahre AVUS, 60 Jahre Jaguar E-Type sowie Motorsport-Ikonen von Ford. Zum schönsten Classic Car auf der Messe wurde ein Bizzarrini GT 5300 Strada mit einem Wert von rund 1,5 Millionen Euro gekürt.



"Wir sind wirklich zufrieden mit dem PS-Festival. Alle Beteiligten gingen sehr verantwortungsvoll mit der Situation um und zeigten, dass Messen gut steuerbare Handelsplätze sind", fasste Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen, nach zehn Tagen zusammen. "Die EMS 2021 hat gezeigt, dass eine solche Veranstaltung sicher durchgeführt werden kann", erklärt Harald Schmidtke, Geschäftsführer im Verband der Automobil Tuner.



Wiedersehen macht Freude - die nächste, 54. Essen Motor Show soll vom 3. bis 11. Dezember 2022 (Preview Day: 2. Dezember) in der Messe Essen stattfinden. Bis dahin können sich die Messefans auf den Social-Media-Kanälen der Essen Motor Show ganzjährig über neue Trends bei Sportwagen, Tuning, Motorsport und Classic Cars auf dem Laufenden halten.



Karl Seiler / mid

