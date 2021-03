eSprinter auch als Krankenwagen

Mercedes-Benz Vans hat zusammen mit der Firma Ambulanz Mobile aus Schönebeck in Sachsen-Anhalt auf Basis des eSprinter einen vollelektrischen Krankentransportwagen (eKTW) entwickelt.



Mit bis zu 120 Kilometer Reichweite und einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h wird der elektrische Krankentransportwagen (eKTW) nicht nur in der Stadt, sondern auch im urbanen Umfeld lokal emissionsfrei unterwegs sein. "Trotz der notwendigen Einbauten im Patientenraum überschreitet der eKTW das Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen nicht", heißt es aus Stuttgart. So könnten ihn auch Fahrer mit "normalem" Pkw-Führerschein nutzen.



Bei der Entwicklung wurde auf den Einbau besonders gewichtsparender Materialien geachtet. Und: Die Energieversorgung des Aufbaus ist von derjenigen des Basisfahrzeugs durch den Einbau von zwei Steuergeräten getrennt und funktioniert autark. Damit arbeiten die medizinischen Geräte unabhängig von der Fahrzeugbatterie.