Erstmals mit Plug-in-Hybrid

Rüsselsheim. Opel bereitet den Generationswechsel für den Astra vor. Nummer sechs soll laut Hersteller noch im Sommer präsentiert, ab Herbst verkauft und von Januar an ausgeliefert werden. Er legt in Länge, Breite und Radstand ein paar Zentimeter zu und verspricht so etwas mehr Bein- und Schulterfreiheit. Dazu gibt es für den jetzt 4,37 Meter langen Fünftürer ein neues Design, von dem Opel bislang aber nur die Front gezeigt hat. Der Astra bekommt wie bereits der Mokka das Vizor genannte Familiengesicht. Innen kommt ein digitales Cockpit mit zwei frei stehenden Bildschirmen. Opel baut erstmals für diese Modellreihe einen Plug-in-Hybrid ein, der bis zu rund 50 Kilometer rein elektrisch fahren kann. Alternativ gibt es Benzin- und Dieselmotoren. tmn

