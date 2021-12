Erstmals AMG-Stromer

Los Angeles. Mercedes pappt dem EQS ein Sportabzeichen auf den Heckdeckel. Als erstes elektrisches Modell aus Stuttgart wird die Luxuslimousine nun auch von Haustuner AMG veredelt. Mit nachgeschärftem Design, stärkeren Motoren und eigenem Sound geht sie als EQS 53 im Frühjahr zu Preisen ab 152 536 Euro an den Start, teilte der Hersteller mit. Für einen Aufpreis von rund 20 000 Euro holt AMG noch einmal rund 20 Prozent mehr Leistung aus den beiden Motoren und schreibt nun 484 kW/658 PS in den Fahrzeugschein. Mit dem Dynamic Plus Paket für noch einmal knapp 5000 Euro mehr sind sogar 560 kW/761 PS abrufbar. Zum stärkeren Antrieb mit den besseren Fahrleistungen gibt es auch ein modifiziertes Design mit dem typischen AMG-Grill, einem Heckspoiler sowie einem Diffusor, der Innenraum wurde aufgewertet, Fahrwerk und Lenkung etwas strammer abgestimmt. Außerdem hat AMG zwei eigene Soundwelten komponiert, um den leidenschaftlichen Klang der Verbrenner in die neue Zeit zu übertragen. tmn

