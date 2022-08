Erstes Herbstwochenende nicht ohne Stau

Reiserückkehrer treffen jetzt auf schulferienunabhängige Urlauber. Und auch das sind zahlenmäßig nicht gerade wenig. Auf welchen Strecken man besonders viel Geduld braucht, darüber informiert der ACE Auto Club Europa.



Sommerferien haben am ersten kalendarischen Herbstwochenende nur noch die südlichen Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern, in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland enden sie an diesem Wochenende. Auf den Urlaubsstrecken Richtung Mittelmeer und an die deutschen Küsten herrscht nun merklich weniger Verkehr. Die langen Staus der vorangegangenen Wochenenden sind nicht mehr zu befürchten.



Doch wer nicht an die Schulferien gebunden ist, reist jetzt in den wohlverdienten Urlaub. Auf den Hin- wie Rückreiserouten ist daher nach wie vor mit teils dichtem Verkehr zu rechnen, während es sich auf den Heimreiserouten in Richtung Norden und Nordosten staut. Im Süden sind die klassischen Urlaubsrouten nach Süden und Osten, sowie in den Südwesten noch gut gefüllt, die Staugefahr ist hier weiterhin hoch.

Für den kommenden Freitag warnt der ACE vor bereits am frühen Nachmittag einsetzenden Pendelverkehr und hohes Verkehrsaufkommen bundesweit, die Staugefahr ist weiterhin hoch. Die Hauptverkehrszeiten sind zwischen 14 und 18 Uhr zu erwarten.



Wegen des Wegfalls des erweiterten LKW-Fahrverbotes muss am Samstag wieder mit mehr Schwerlastverkehr gerechnet werden. Höheres Verkehrsaufkommen kündigt der ACE ab den frühen Vormittagsstunden in Süddeutschland an. Die klassischen Urlaubsrouten Richtung Süden, Südwesten und Südosten zum Mittelmeer sind Ziel der Reisenden, das höchste Verkehrsaufkommen ist zwischen 10 und 16 Uhr zu erwarten.



Auf den Heimreisespuren in entgegengesetzter Richtung wird es ab den späteren Vormittagsstunden voller, bis gegen 18 Uhr ist mit Staus zu rechnen. Vor dichtem Verkehrsaufkommen auch auf den Nebenstrecken wird gewarnt. Am Samstag und Sonntag ist mit Rückreiseverkehr in nördlicher und nordöstlicher Richtung zu rechnen. Weiterhin Staugefahr besteht in Richtung Urlaubsgebiete in Süddeutschland durch ferienunabhängige Urlaubende.



Für den Sonntag kündigt der ACE auf den Fernstraßen Süddeutschlands Urlaubsverkehr ab den Vormittagsstunden an. Die Hauptreisezeiten sollen zwischen 10 und 16 Uhr liegen. Rückreiseverkehr ab dem spätem Vormittag bis in die Abendstunden erwartet. Auf den Nebenstrecken wird vor ganztags höherem Verkehrsaufkommen gewarnt.



Wer nicht auf Buchungstermine angewiesen ist, sollte unbedingt unter der Woche reisen, wobei es sich erfahrungsgemäß dienstags und mittwochs am besten reisen lässt. Ausweichverkehr von den Hauptrouten und Ausflugsverkehr sorgen auch auf dem untergeordneten Straßennetz für sehr hohes Verkehrsaufkommen.

