Erstes deutsches Volvo-Studio in Metzingen

Volvo präsentiert schon seit Jahren keine Fahrzeuge mehr auf Auto-Messen. Die Schweden gehen bei der Marken-Präsentation eigene Wege. Neben dem bekannten Popup-Auftritt gibt es nun ein neues Format: das Volvo Studio. Dieses gibt es in zwei Varianten.



Dabei soll der Popup-Auftritt bestehen bleiben. Neu ist aber die Alternative "Shop-in-Shop". Das überarbeitete Konzept startet jetzt in der Outletcity Metzingen mit dem ersten temporären Volvo-Studio in Deutschland. In der baden-württembergischen Shoppingstadt südlich von Stuttgart will Volvo den Besuchern auf 211 Quadratmetern ein modernes Einkaufserlebnis ermöglichen. Im Mittelpunkt steht die elektrifizierte Volvo-Produktpalette und besonders der vollelektrische Volvo C40 Recharge, das zweite Elektroauto der Marke, das noch in diesem Jahr auf die Straße stromert.



Das Volvo Studio befindet sich im Schwenkel-Areal der Outletcity, wo bereits andere Luxus- und Premium-Marken wie Prada, Gucci und Armani beheimatet sind. Hier wartet auf die Gäste ein skandinavisch geprägtes Ambiente gemäß der Volvo Retail Experience. Viel Licht, gemütliche Sitzflächen, ein Kinder-Spielbereich und eine Kaffeebar laden zum Verweilen ein. Mit Hilfe von Virtual Reality können weitere Ausstattungsfeatures oder Funktionen der Volvo Modelle erlebt werden - zum Beispiel Sicherheitssysteme, die man nur im Notfall auf die Probe stellen sollte.



Im Zentrum des neuen Volvo Studios stehen zwei Ausstellungsstücke: ein Schnittmodell, das einen Blick auf die E-Technik samt der tief im Fahrzeugboden platzierten Hochvolt-Batterie erlaubt, und der neue vollelektrische Crossover Volvo C40 Recharge, der die Vorzüge eines robusten SUV mit einer sportlich-eleganten Dachlinie im Coupe-Stil verbindet.



Um das Shopping-Erlebnis zu vervollständigen, gibt es auch Volvo Modelle direkt zu kaufen. So kann zum Beispiel der Stromer Volvo C40 Recharge mit der Barkauf-Option oder im bequemen und transparenten Care by Volvo Abo bestellt werden. Auf Wunsch kann der Abo-Kunde sogar mit einem vergleichbaren Fahrzeug sofort die Heimreise starten.

