Erster Wasserstoff-Peugeot rollt vom Band

Mit dem e-Expert Hydrogen ist nun das erste Wasserstoff-Fahrzeug der französischen Marke Peugeot in Produktion gegangen. Damit gehört die Löwenmarke zu den wenigen Anbietern von leichten Nutzfahrzeugen mit Brennstoffzelle. Mit dem Fahrzeug hat man die Möglichkeit, in drei Minuten Wasserstoff zu tanken für eine Reichweite von über 400 Kilometern im WLTP-Prüfzyklus.



"Die Wasserstoff-Elektrotechnologie ermöglicht einen intensiven täglichen Einsatz ohne Nachladen - ein entscheidender Vorteil für Berufstätige, die an einem Tag mehrere hundert Kilometer auf der Autobahn zurücklegen und anschließend in emissionsbeschränkte Stadtgebiete einfahren müssen", sagt Linda Jackson, CEO von Peugeot. "Die von Stellantis entwickelte Wasserstofftechnologie, die in unserem Peugeot e-Expert Hydrogen zum Einsatz kommt, macht solche Einsätze möglich."



Der e-Expert Hydrogen basiert auf dem batteriebetriebenen Peugeot e-Expert. Er wird zunächst in Frankreich am Standort Hordain (Norden Frankreichs) produziert und dann in Deutschland in Rüsselsheim auf den Produktionsstätten des Kompetenzzentrums Stellantis für Wasserstofftechnologie gebaut.

