Erster ID.4 in Kundenhand

Der ersten Exemplare des elektrischen ID.4 von Volkswagen sind bei den Kunden. Übergeben wurden die Fahrzeuge parallel im Auslieferungszentrum der Gläsernen Manufaktur in Dresden und der Autostadt in Wolfsburg.



VW plant, in diesem Jahr weltweit rund 150.000 Stück auszuliefern. Bis Ende Februar lagen europaweit bereits 23.500 Auftragseingänge für das Fahrzeug vor - trotz vielfach geschlossener Autohäuser und noch vor der Markteinführung in Deutschland. Die für dieses Jahr geplante Auslieferungszahl des ID.4 sei etwa ein Drittel der für 2021 geplanten 450.000 Fahrzeuge mit E-Antrieb, sagt Betriebsvorstand Klaus Zellmer "Das Weltauto ist damit eine wesentliche Säule unserer beschleunigten E-Offensive."



Diese Offensive ist ein Kernelement der Volkswagen Strategie "Accelerate". Das Unternehmen plant, jedes Jahr mindestens ein neues vollelektrisches Modell in den Markt zu bringen.



Das Besondere an den Übergaben in Dresden und Wolfsburg: Die Erstkunden Jacqueline Heyer-Mertens und Mario Heyer aus dem thüringischen Suhl sowie Matthias Hoeper aus Oyten (Bremen) fahren bereits ID.3 und haben jetzt noch den ID.4 gekauft. "Ich bin so begeistert von der neuen ID.-Familie, dass ich gleich noch einmal zugeschlagen habe", so Mario Heyer. Matthias Hoeper: "Ich bin ein großer Fan der Elektromobilität." Er freue sich über den Familienzuwachs und darüber, in Deutschland einer der ersten zu sein, die dieses Auto fahren.