Erster Elektro-Lexus feiert im Netz Premiere

Er ist der erste Stromer in der Geschichte der japanischen Edelmarke Lexus, der RZ 450e. Bald lässt die feine Toyota-Tochter die Hüllen fallen, was sich im Internet live verfolgen lässt. Übertragen wird die Präsentation am 20. April 2022 ab 12 Uhr auf der Webseite www.lexus.eu/car-models/rz-announcement.



Entwickelt wurde der RZ wurde gemäß der sogenannten "Lexus Driving Signature"-Philosophie. Er soll neue Maßstäbe setzen für ein Premium-Fahrerlebnis und eine sorgfältig ausgearbeitete und enge Verbindung knüpfen zwischen Fahrer und Fahrzeug, die durch Vertrauen, Kontrolle und Komfort gekennzeichnet ist.

