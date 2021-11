Erster Blick auf den neuen Karoq

Skoda gibt einen ersten Ausblick auf den aufgefrischten Karoq. Das mittlere SUV-Modell des tschechischen Automobilherstellers erhält ein optisches und technisches Update, das Skoda mit zwei Designskizzen ankündigt. Die digitale Medienpräsentation findet am 30. November statt.



Eine der beiden Designskizzen zeigt die neu gestaltete Front des modernisierten Karoq. Den breiteren, jetzt hexagonal gestalteten Grill zieren Doppelrippen, darunter ist ein breiter Lufteinlass zu erkennen. Die Frontscheinwerfer sind insgesamt schmaler als bisher und reichen bis an den Kühlergrill heran. Zum Auftritt gehören auch neu gestaltete Tagfahrleuchten, die nun zweigeteilt sind. Darunter ist eine zweite Leuchteinheit angeordnet, hier befinden sich die Nebelscheinwerfer oder - in der Top-Ausführung - ein separates LED-Modul. Diese Anordnung der Leuchten sorgt im Fahrlicht-Modus bei Dunkelheit für eine Vier-Augen-Leuchtgrafik.



Die zweite Skizze vermittelt einen ersten Eindruck vom neu gestalteten Heck. Neben dem längeren Heckspoiler und der optisch überarbeiteten Heckschürze mit schwarzem Diffusor ist auch die neue Form der scharf gezeichneten Heckleuchten zu erkennen. Diese sind, ebenso wie die Frontscheinwerfer, flacher als bisher.

