Erster Blick auf den neuen Amarok

Ein Jahr lang müssen Amarok-Fans noch auf die nächste Generation des großen SUV warten. Denn VW Nutzfahrzeuge (VWN) aus Hannover hat jetzt die Einführung des rundum neuen Modells in Europa für Ende 2022 angekündigt. Erste Skizzen des neuen Amarok sollen aber schon mal den Appetit anregen.



"Die markante Front und vor allem das einprägsame X-Design heben den neuen Amarok deutlich hervor und betonen seinen Führungsanspruch", so VWN-Designchef Albert-Johann Kirzinger. Neben einem rundum modernisierten Äußeren soll Amarok Nummer drei über wesentlich mehr Fahrerassistenz-Systeme als bisher und den neuesten Stand der Konnektivität verfügen. Damit bringe er "Innovationen, die es so im Segment bisher nicht gab", heißt es selbstbewusst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1