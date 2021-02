  Erste VW-Camper auf MQB-Basis rollen an

Bei Volkswagen ist die Produktion des Caddy California angelaufen. Bei dem Modell handelt es sich um den ersten Camper auf MQB-Basis. Der Crossover aus kompaktem Van und Camper wird komplett durch Volkswagen Poznan in Polen gefertigt. Das Basisfahrzeug wird im Werk Poznan produziert, zum Campingmobil wird der Caddy in der Fertigung im Werk Swarzedz.



2020 habe man den Werkausbau für den Caddy 5 erfolgreich abgeschlossen, so Dietmar Mnich, Vorstandsvorsitzender VWP. "Seitdem setzten wir konsequent weitere Fahrzeugvarianten in der Produktion um." Der Caddy California sei beispielhaft für die hohe Flexibilität und Performance bei Volkswagen Poznan. "Wir sind nicht nur mit dem Fahrzeugbau betraut worden, auch die komplette Ausstattung bis zum Wohnmobil erfolgt aus einer Hand."



Als California ist der Caddy nun Mitglied einer traditionsreichen Reisemobil-Familie. Der California 6.1 und Grand California sind erfolgreich am Markt und bieten viele clevere Details. Der Caddy California soll diese Werte nun auch in die Klasse der Micro-Camper tragen.